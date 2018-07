SUPER RTL präsentiert die besten Kinder Apps für entspannte Ferientage

Köln (ots) - Für Kinder beginnt mit den Sommerferien die schönsteZeit im Jahr. Keine Schule, keine Hausaufgaben - stattdessen langeausschlafen, in den Urlaub fahren, Zeit mit der Familie und Freundenverbringen, ins Schwimmbad gehen und vieles mehr. Und wenn das Wettermal nicht ganz so mitspielt, die Fahrt zum Ausflugsziel etwas längerdauert oder einfach nur Chillen mit Freunden angesagt ist, dannbietet SUPER RTL mit einem hochwertigen TV-Programm und vielen Appsbeste Unterhaltung für große und kleine Kinder.Mit "WoodieHoo - Haus & Freunde" hat SUPER RTL eine liebevollgestaltete Spiele-App für Vorschulkinder entwickelt, die allesbesitzt, was Eltern sich von einem digitalen Spiele-Angebot für ihreJüngsten versprechen: Tierisch-liebenswerte Protagonisten wie "Freddyder Fuchs" oder "Kitty die Katze" laden zum Entdecken einerhochwertigen App-Welt mit malerischen Illustrationen und humorvollenIdeen ein. Bei WoodieHoo spielen Kinder in ihrem eigenen Tempo; esgibt keine Punktwertungen, keinen Zeit- oder Leistungsdruck; imVordergrund stehen das spielerische Entdecken und Ausprobieren."WoodieHoo - Haus & Freunde" ist für Android und iOS erhältlich,vollständig werbefrei und in der Basisversion kostenlos.kividoo, das "Netflix für Kinder", ist der perfekte Reisebegleiterfür Familien. Das Video-on-Demand-Angebot unterhält mit über 3500Serienepisoden und Filmen sowie tollen Hörspielen und -büchern. DankOffline-Modus und 30 Tagen Download-Verfügbarkeit ist sicheres undwerbefreies Fernsehen nicht nur auf dem heimischen Bildschirm,sondern auch während langer Autofahrten, Flügen oder Bahnreisenverfügbar. kividoo ermöglicht flexible, zeitgemäße und zugleichqualitativ hochwertige Mediennutzung, bei der Eltern die volleKontrolle über den Medienkonsum ihrer Kinder behalten. Das kividooAbonnement kostet EUR 7,99 pro Monat und kann jederzeit zumMonatsende gekündigt werden.Mit der TOGGO APP und der TOGGO Spiele-App für iOS und Android(beide kostenlos) genießen Kinder eine unbeschwerte Ferienzeit. OhneBlick auf die Uhr oder in die Fernsehzeitung haben sie jederzeitmobilen Zugriff auf ihre Lieblings-Serien und -Spiele aus dem TOGGOUniversum. Garantiert sichere und kindgerechte Inhalte auf dem Tabletoder Smartphone sorgen für maximale Flexibilität.Die Toggolino Video App ermöglicht Eltern von Vorschulkindern densicheren und mobilen Zugriff auf das gleichnamige, preisgekrönteVorschulprogramm. Die kostenlose App ist für Android und iOSerhältlich und macht TV-Lieblinge wie "Bob der Baumeister", "PawPatrol" oder "Peter Hase" jederzeit auf dem Smartphone oder Tabletverfügbar - sicher, konsequent kindgerecht und ohne Gefahr, bei derSuche im Internet auf Inhalte oder Werbungen zu stoßen, die fürKinder nicht geeignet sind.Weitere Infos zu allen Angeboten unterhttps://die-besten-kinder-apps-fuer-die-ferien.dePressekontakt:RTL DISNEY Fernsehen GmbHTelefon: +49 (0) 221 / 91 55 - 1012Fax: +49 (0) 221 / 91 55 - 1019kommunikation@superrtl.deOriginal-Content von: SUPER RTL, übermittelt durch news aktuell