SUPER RTL ist Marktführer bei den Kindern / 2016 verlief auch wirtschaftlich herausragend

Köln (ots) - Geschäftsführer Claude Schmit blickt auf ein überauserfolgreiches Jahr zurück: "Wir sind nicht nur Marktführer in derKinderzielgruppe, sondern auch der einzige Kindersender, der seineEinschaltquoten im Vergleich zum Vorjahr steigern konnte." Zudem hatSUPER RTL im Juni dieses Jahres mit TOGGO plus den erstenTimeshift-Sender im deutschen Free TV erfolgreich gestartet. Imdigitalen Bereich setzt der Kölner Sender mit Angeboten wie kividoo,toggo.de, dem Toggolino Club oder scoyo innovative Akzente. ClaudeSchmit: "Nicht unerwähnt bleiben soll, dass unser Ergebnis imzweistelligen Prozentbereich wachsen wird - 2017 kann es gerne soweitergehen."SUPER RTL kam im Gesamtjahr auf einen durchschnittlichenMarktanteil von 20,6 Prozent bei den 3- bis 13-Jährigen (6.00 bis20.15 Uhr). Damit lag der Sender vor dem gebührenfinanziertenKinderkanal (19,7 Prozent) sowie der privaten Konkurrenz von Disney(9,5 Prozent) und Nickelodeon (7,9 Prozent).Programmdirektor Carsten Göttel gibt einen Ausblick auf daskommende Fernsehjahr: "Im Bereich Eigenproduktionen haben wir unseine Menge vorgenommen. Besonders freue ich mich auf die Neuauflagedes Kultformats 'Super Toy Club' inklusive Toy Race, das vielenEltern sicher noch in bester Erinnerung ist." Darüber hinaus wird dieAnimationsserie 'Trollhunters' bei SUPER RTL ihre TV-Premiere feiern- ein absolutes Highlight aus dem Output-Deal mit DreamWorksAnimation. Die Zuschauer erwartet hochklassige Fantasy-Kost vonHollywood Regisseur Guillermo Del Toro.