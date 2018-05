Köln (ots) - Die TOGGO Tour begeistert kleine und große Fans vonSUPER RTL seit über 20 Jahren. In den Sommermonaten besuchtDeutschlands beliebtester Kindersender sein Publikum und präsentiertin ausgewählten Städten im Bundesgebiet eine bunte Mischung ausmusikalischer Unterhaltung und Fernsehen zum Anfassen. Neben denModeratoren Vanessa Meisinger, Marc Dumitru, Paddy Kroetz und MariaMeinert sind auch die Serienlieblinge der Kinder an Bord; die PAWPatrol, Drache Ohnezahn aus Dragons oder die Trolls von DreamWorksAnimation sorgen für heldenhafte Momente.In diesem Jahr wird der Tourplan erstmalig um eine ganz besondereStation erweitert: Ab sofort haben Kinder die Möglichkeit, die TOGGOTour in ihre Stadt zu holen und damit für ein unvergesslichesEreignis in ihrem Heimatort zu sorgen.Bis Anfang Juli können Kinder sich auf toggo.de mit ihrerHeimatstadt bei einem Landkarten-Spiel bewerben. Aus allen Kandidatenwählt eine Expertenjury im Anschluss drei Städte aus, über derenBewerbung die Fans ab Mitte Juli per Voting auf toggo.de entscheiden.Die siegreiche Stadt wird Mitte August bekannt gegeben und darf sichauf einen Besuch der Event-Roadshow freuen.Im Aktionszeitraum macht SUPER RTL mit zahlreichen Maßnahmen auf"Hol die TOGGO Tour in deine Stadt" aufmerksam. Neben Printflights inKindertiteln sind On-Air verschiedene Trailer geschaltet, außerdembietet die Microsite auf toggo.de detaillierte Hintergrundinfos undVideo-Content. Zusätzlich wird die Aktion durch großflächige Out ofHome-Maßnahmen sowie Präsenz bei YouTube beworben.Pressekontakt:RTL DISNEY Fernsehen GmbHTelefon: +49 (0) 221 / 91 55 - 1012Fax: +49 (0) 221 / 91 55 - 1019kommunikation@superrtl.deOriginal-Content von: SUPER RTL, übermittelt durch news aktuell