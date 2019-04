Köln (ots) - Ein riesiger Truck voller Spiel, Spaß und Musik fürdie ganze Familie: SUPER RTL bringt diesen Sommer die Serienstars derKinder im Rahmen der TOGGO Tour in zwölf deutsche Städte. Nach demStartschuss am 25. und 26. Mai in Bremerhaven kommt die Roadshowunter anderem auch nach Leipzig, Stuttgart und Köln. Auf dem über3000 Quadratmeter großen Areal warten neben Live-Auftrittenangesagter Musik-Acts, zahlreiche Attraktionen zu den beliebten TOGGOThemenwelten sowie Mitmachaktionen auf die Kinder. Wie immer ist derEintritt kostenlos.Ob Woozle Goozles spektakulärer Buzzer-Lauf, eine Kletterpartieauf Angelos Boulderturm oder beim Erlangen des Spirit-Diploms in derReiterakademie: Die aufwändig gestalteten Aktionsmodule rund um dieTOGGO Serien lassen Kinderherzen höher schlagen und sorgen für jedeMenge Spaß. Auch die ganz Kleinen kommen bei der TOGGO Tour schonvoll auf ihre Kosten. In der Toggolino Abenteuerwelt treffen sie ihreHelden der Animationsserien "PAW Patrol" und "Super Wings"persönlich. Spielerisch laden die Erlebniswelten desVorschulprogramms von SUPER RTL zu großen Entdeckungen ein.Auf der großen TOGGO Bühne heizen die Schlager-Popband "Feuerherz"und die Kinderstars von "Kidz Bop Germany", die mit ihrem erstenAlbum gleich in die Top 20 der deutschen Albumcharts eingestiegensind, Eltern und Kindern gleichermaßen ein. Ebenfalls für Live-Musiksorgen die Pop-Band "Max im Parkhaus", deren Sänger Kim Friehs schonbei "The Voice of Germany" das Publikum mit seiner einzigartigenStimme beeindruckte, sowie das Kindermusikprojekt "Frank & seineFreunde" und die elfjährige Sängerin Anisa Celik. Durch dasvielseitige Bühnenprogramm führen dabei die TOGGO Moderatoren VanessaMeisinger, Marc Dumitru, Maria Meinert und Simón Albers. So darf beimWoozle Goozle Tour Quiz eifrig mitgeraten werden, die Bühnenvarianteder Gameshow "Super Toy Club" gespielt oder zusammen mit "D!s KidsClub" eine eigene Tanzchoreografie einstudiert werden.Nach dem sensationellen Erfolg der letztjährigen "Hol die TOGGOTour in deine Stadt!"-Aktion, bei der über 10.000 Kinder mitgemachthaben, gibt es auch in diesem Jahr wieder die Möglichkeit per App undauf toggo.de für die eigene Stadt zu voten. Die Siegerstadt desdiesjährigen Wettbewerbs darf sich über einen exklusiven Besuch desTOGGO Tour Trucks und somit auf ein fantastisches Wochenende vollerSpaß und Action freuen. Eine Bewerbung ist ab sofort auftoggo.de/Tour möglich.Die Termine der TOGGO Tour 2019 in der Übersicht:Bremerhaven Seestadtfest 25./26. Mai Leipzig Stadtfest08./09. Juni Erfurt Krämerbrückenfest 15./16. Juni BrandenburgHavelfest 22./23. Juni Lüneburg Kinderfest 29./30. JuniGelsenkirchen Sommerfestival Schloss Berge 13./14. JuliIngolstadt Bürgerfest 20./21. Juli Saarbrücken Saar-Spektakel03./04. August Stuttgart Kinderfest 10./11. August Kölngamescom-Festival 24./25. August Weissenhäuser Strand Festwiese07./08. August Gewinnerstadt Hol die TOGGO Tour-Aktion 21./22.SeptemberPressekontakt:RTL DISNEY Fernsehen GmbHTelefon: +49 (0) 221 / 456 - 51013kommunikation@superrtl.deOriginal-Content von: SUPER RTL, übermittelt durch news aktuell