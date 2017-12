SUPER RTL bleibt die Nummer 1 im Kinderfernsehen

Köln (ots) - Mit einem durchschnittlichen Marktanteil von 21,5Prozent in der Zielgruppe der Drei- bis 13-Jährigen (6:00 bis 20:15Uhr) hat SUPER RTL im laufenden Jahr die Marktführerschaft in derKinderzielgruppe behauptet. Der Kölner Sender kann sich im Vergleichzu 2016 um einen Prozentpunkt steigern und hält damit die Konkurrenzauf Abstand: Der gebührenfinanzierte Kinderkanal kommt auf 19,2Prozent, Nick erreicht 7,8 Prozent und der Disney Channel liegt bei9,1 Prozent (Stand 29.12.2017)."Für uns war 2017 ein hervorragendes Jahr. Dank zugkräftigerFormate wie 'PAW Patrol' oder 'Ranger Rob' konnten wir uns vor allembei unseren jüngsten Zuschauern signifikant verbessern", freut sichGeschäftsführer Claude Schmit. Das Vorschulprogramm Toggolino kam inder Kernzielgruppe Kinder 3-5 Jahre auf durchschnittlich 32,2 ProzentMarktanteil (6:00 bis 10:00 Uhr) und hat sich gegenüber dem Vorjahrmerklich gesteigert. 2016 waren es noch 26,6 Prozent.Hochklassige Neustarts wie die DreamWorks Animationsserien"Trolljäger - Geschichten aus Arcadia" und "Spirit: wild und frei"sorgten im reichweitenstarken vierten Quartal zudem für überzeugendeQuoten. "Im Dezember haben wir mit 30,1 Prozent den bestenTagesmarktanteil seit fünf Jahren erzielt und damit auch in denWerbemarkt ein wichtiges Signal gesendet ", so Claude Schmit.Programmdirektor Carsten Göttel gibt einen Ausblick auf kommendeHighlights: "Wir werden die Serien zu den Kinoblockbustern 'Trolls'und 'Hotel Transsilvanien' ausstrahlen. Auch in SachenEigenproduktion dürfen sich unsere Zuschauer auf Nachschub freuen.Die Neuauflage unserer Kultshow 'Super Toy Club' hat zum Beispiel sogut funktioniert, dass die Fortsetzung bereits in Planung ist."Pressekontakt:RTL DISNEY Fernsehen GmbHTelefon: +49 (0) 221 / 91 55 - 1016Fax: +49 (0) 221 / 91 55 - 1019kommunikation@superrtl.deOriginal-Content von: SUPER RTL, übermittelt durch news aktuell