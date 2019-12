SUPER RTL-Personalie: Thorsten Braun

Köln (ots) - Zum ersten Mal in der Geschichte des Unternehmens führt SUPER RTLdie Position des Chief Revenue Officers (CRO) ein. Für diese neue Aufgabe konnteGeschäftsführer Claude Schmit zum 1. Mai 2020 Thorsten Braun (47) gewinnen.Braun war zuletzt Sender- und Vermarktungschef beim Disney Channel, dortinhaltlich verantwortlich für alle TV Sender und digitale Plattformen sowiederen Vermarktung und weitergehende Partnerschaften. Zuvor arbeitete er inleitenden Funktionen für die Mediaagenturgruppe Publicis Media sowie für ViacomInternational Media Networks.Als Chief Revenue Officer wird Braun Mitglied der Geschäftsleitung und berichtetdirekt an Schmit. Braun wird künftig die Vertriebsstrategie des Unternehmensverantworten. Im Rahmen des One-Stop-Shop-Ansatzes wird er plattformübergreifendReichweiten bündeln, relevante Produkte entwickeln und damit SUPER RTLganzheitlich vermarkten. Auch das Merchandising- und Licensing-Geschäft wirdTeil seines Aufgabenbereiches sein.Claude Schmit: "Mit Thorsten gewinnen wir einen ausgewiesenen Experten fürVertrieb und die Entwicklung neuer Wachstumsstrategien. Für SUPER RTL bedeutetdas den nächsten logischen Schritt in Bezug auf Gewinnoptimierung. Ich freuemich auf die Zusammenarbeit."Thorsten Braun: "In dieser bedeutenden und herausfordernden Zeit die Zukunft derNummer 1 im Kindersegment mitgestalten zu können, ist für mich eine spannendeAufgabe, auf die ich mich sehr freue."Pressekontakt:RTL DISNEY Fernsehen GmbHTelefon: +49 (0) 221 / 456 - 51016kommunikation@superrtl.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/6892/4466517OTS: SUPER RTLOriginal-Content von: SUPER RTL, übermittelt durch news aktuell