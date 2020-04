SUPER RTL Personalie: Katja Kalkbrenner wird Leiterin Legal

Köln (ots) - Katja Kalkbrenner wird zum 1. Mai 2020 Leiterin der Rechtsabteilung bei SUPER RTL und folgt damit auf Tim Kraft, der das Unternehmen im Dezember 2019 verlassen hat.Kalkbrenner war als Justiziarin bei MTV Networks unter anderem in München, London und Berlin tätig und betreute dort die Sender MTV, VIVA, Comedy Central und Nickelodeon. Für Edel Germany arbeitete sie als Director Legal & Business Affairs. Zuletzt war die gelernte Juristin als Partnerin und selbständige Rechtsanwältin mit den Schwerpunkten Urheber-, Verlags-, Lizenz- und Medienrecht tätig.Kalkbrenner wird an Martin Schneider, Chief Financial & Strategy Officer bei SUPER RTL, berichten.Pressekontakt:RTL DISNEY Fernsehen GmbHTelefon: +49 (0) 221 / 456 51015roswitha.ebrecht@superrtl.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/6892/4584772OTS: SUPER RTLOriginal-Content von: SUPER RTL, übermittelt durch news aktuell