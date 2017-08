SUPER RTL-Personalie: Boris Bolz wird Chief Digital Officer

Köln (ots) - Boris Bolz (45) wird zum 1. September Chief DigitalOfficer bei SUPER RTL und Mitglied der Geschäftsleitung. In dieserneu geschaffenen Funktion berichtet Boris Bolz direkt anGeschäftsführer Claude Schmit und verantwortet den Ausbau desDigitalgeschäfts.Claude Schmit: "Mit Boris Bolz haben wir unseren Wunschkandidatenfür diesen wichtigen Posten gewonnen. Die Bedeutung von digitalenGeschäftsfeldern wächst. Deshalb freuen wir uns, einen ausgewiesenenExperten für diesen Bereich in unseren Reihen zu wissen. Wir werdenschon in Kürze erste Maßnahmen präsentieren und den Weg in diedigitale Zukunft mit aller Konsequenz einschlagen."Boris Bolz: "Für mich ist der Kinderunterhaltungsmarkt einungemein attraktives Umfeld. Hier kommt die junge Generationerstmalig mit der digitalen Welt in Berührung. Ich freue mich darauf,mit meinem Team kreative Ansätze für neuartige Angebote zu entwickelnund Kinder nachhaltig für diese zu begeistern."Boris Bolz steuerte bis 2014 als Geschäftsführer von Red BullDeutschland die Expansion auf dem hiesigen Markt. Danach war er ChiefCommercial Officer beim Multi-Channel-Network Mediakraft. Zuvorarbeitete der diplomierte Medienwirt unter anderem als Brand Managerbei Campari.Pressekontakt:RTL DISNEY Fernsehen GmbHTelefon: +49 (0) 221 / 91 55 - 1012Fax: +49 (0) 221 / 91 55 - 1019kommunikation@superrtl.deOriginal-Content von: SUPER RTL, übermittelt durch news aktuell