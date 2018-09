SUPER RTL Personalie

Köln (ots) - Carsten Göttel, Programmdirektor von SUPER RTL,verlässt nach über 20 Jahren das Unternehmen. Geschäftsführer ClaudeSchmit bedankt sich bei Göttel für seinen herausragenden Beitrag zumErfolg des Unternehmens: "Carsten Göttel hat die Entwicklung unseresUnternehmens zur Kinderunterhaltungsmarke Nummer eins von Anfang anbegleitet und in seiner Rolle als Programmdirektor maßgeblich mitgesteuert. Der Erfolg der unangefochtenen Marktführerschaft in derKinderzielgruppe im linearen TV ist in Zeiten voranschreitenderFragmentierung nicht hoch genug einzustufen. Wir bedauern sehr, dassCarsten das Unternehmen verlässt und wünschen ihm für seineberufliche wie private Zukunft alles Gute."Pressekontakt:RTL DISNEY Fernsehen GmbHSabine KreftTelefon: +49 (0) 221 / 456 - 51010sabine.kreft@superrtl.deOriginal-Content von: SUPER RTL, übermittelt durch news aktuell