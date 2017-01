SUPER RTL Personalie

Köln (ots) - Jörg Nommensen (44), Director Sales & Marketing undMitglied der Geschäftsleitung von SUPER RTL, verlässt das Unternehmenauf eigenen Wunsch und in bestem Einvernehmen. Nommensen beendetseine Tätigkeit zum 31. März nach über dreizehn Jahren.Geschäftsführer Claude Schmit: "Ich möchte mich ganz herzlich beiJörg für seinen herausragenden Beitrag zum Erfolg von SUPER RTLbedanken. Er hat die Entwicklung unseres Unternehmens zurKinderunterhaltungsmarke Nummer eins signifikant vorangetrieben.Diese Leistung ist in Zeiten voranschreitender Fragmentierung ineinem schwierigen Marktumfeld nicht hoch genug einzustufen. Wirbedauern sehr, dass Jörg uns verlässt und wünschen ihm für seineberufliche wie private Zukunft alles Gute."Jörg Nommensen: "Claude Schmit hat mir in den zurückliegendenJahren stets vollstes Vertrauen entgegen gebracht. Gerade dadurch wares mir möglich, eine Vielzahl spannender Themen und Projekteumzusetzen, was für mich Herausforderung und Bestätigung zugleichwar. Für die tolle Zeit und die großartigen Kollegen bin ich mehr alsdankbar."Pressekontakt:SUPER RTLRTL DISNEY Fernsehen GmbH & Co. KGPicassoplatz 150679 KölnFon: +49 221 456-51016Fax: +49 221 456 95-51016kommunikation@superrtl.deOriginal-Content von: SUPER RTL, übermittelt durch news aktuell