SUPER COMMUNICATION LAND: news aktuell startet 2019 neues Veranstaltungsformat (FOTO)

Hamburg (ots) -Let the games begin: Die dpa-Tochter news aktuell hebtWeiterbildung & Netzwerken auf ein neues Level und veranstaltet am21. März 2019 das SUPER COMMUNICATION LAND in Hamburg. Zielgruppe deseintägigen Events sind sowohl PR- als auch Marketing-Verantwortliche.Austragungsort ist "The Box", ein alter Industriebau aus rotemBackstein im Herzen von Hamburg-Ottensen.Das SUPER COMMUNICATION LAND feierte beim Digital Kindergarten imMai 2018 als Jump & Run-Videospiel seine Premiere. Nun wird das SpielRealität."Wir alle sind Helden der Kommunikation, die durch den Zugewinn anExpertise und Knowhow jeden Tag ein neues Level erreichen können.Beim SUPER COMMUNICATION LAND im kommenden Jahr erweitern dieTeilnehmer auf eine innovative Art und Weise - eher spielerisch - ihrWissen und tauschen sich unternehmens- und disziplinübergreifendaus," beschreibt Edith Stier-Thompson, Geschäftsführerin von newsaktuell, die Idee des neuen Veranstaltungsformats. "Mit dem SUPERCOMMUNICATION LAND wollen wir das Silodenken derKommunikationsdisziplinen durchbrechen, Austausch und Networkingfördern und vor allem Knowhow vermitteln, das jeder Teilnehmer direktin seinem (Arbeits)-Alltag verwenden kann - und das mitCoolness-Faktor und Spaß", so Stier-Thompson weiter.news aktuell hatte bereits mit dem ersten PR-HackathonDeutschlands 2017 und der Fortsetzung in 2018 ein überauserfolgreiches neues Format für die Kommunikationsbranche präsentiert,das sogar für den PR Report Award nominiert war. Das SUPERCOMMUNICATION LAND schreibt diese Erfolgsgeschichte fort. Mit derErweiterung der Zielgruppe von PR-Verantwortlichen auf Marketeers unddem spielerischen Umgang mit gemeinsamer Weiterbildung und Netzwerkeneröffnet news aktuell ein neues Eventformat für dieKommunikationsbranche und bleibt seinem Ruf als Innovationstreibertreu.Interessierte können sich ab sofort vorab registrieren, um zumSUPER COMMUNICATION LAND eingeladen zu werden:https://www.newsaktuell.de/academy/ev/super-communication-land/Hashtag: #SuCoLa19Über news aktuellAls hundertprozentige Tochter der dpa verschafft news aktuellUnternehmen und Organisationen einen effektiven Zugang zu Medien undVerbrauchern. Über die smarten Tools ots und zimpel gelangenPR-Inhalte an alle Medienformate wie klassische Printtitel,klickstarke Online-Portale oder soziale Netzwerke. Zusätzlichveröffentlicht news aktuell sämtliche PR-Inhalte seiner Kunden aufwww.presseportal.de, einem der reichweitenstärksten PR-PortaleDeutschlands. Somit werden weltweit alle relevanten Multiplikatorenerreicht, von Redakteuren, über digitale Influencer bis hin zufachspezifischen Bloggern und interessierten Verbrauchern. newsaktuell ist seit 1989 am Markt und beschäftigt über 135Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Der Firmensitz ist in Hamburg.Weitere Standorte sind in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt und München.