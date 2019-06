SUPERB, OCTAVIA und KAROQ: Dreifacherfolg für SKODA bei ,Firmenauto des Jahres 2019' (FOTO)

Weiterstadt (ots) -- Jury aus 157 Flottenexperten kürt drei SKODA Modelle zu denbesten Firmenfahrzeugen- Flaggschiff SKODA SUPERB gewinnt die ,Mittelklasse Import'- Markenbestseller SKODA OCTAVIA setzt sich in der ,KompaktklasseImport' durch- SKODA KAROQ siegt in der Kategorie ,Kompakte SUV Import'Titel-Hattrick für SKODA bei der Wahl zu den ,Firmenautos desJahres 2019': Mit SUPERB, OCTAVIA und KAROQ haben sich gleich dreiBaureihen des tschechischen Autoherstellers als Sieger ihrerKategorie durchgesetzt und die Auszeichnung der Fachzeitschrift,Firmenauto' erhalten. Für das Topmodell SUPERB und den BestsellerOCTAVIA ist es jeweils der dritte Titelgewinn in Folge, der KAROQfeiert seinen Premierensieg.Im Rahmen des Wettbewerbs untersuchte eine Fachjury aus 157Fuhrparkexperten insgesamt 275 Modelle in 15 Fahrzeugkategorien. ViaVoting stimmten die Jurymitglieder für ihre persönlichen Gesamt- undImportfavoriten. Voraussetzung für die teilnehmenden Automodelle: Siesind nach wie vor auf dem Markt erhältlich und zählen zu denBestsellern im Flottenmarkt. Die hierfür notwendigen Informationenstellte der Branchendienstleister Dataforce bereit.Der SKODA SUPERB hat sich erfolgreich in der ,Mittelklasse Import'durchgesetzt. Das Flaggschiff der Marke beeindruckt mit viel Platzfür Passagiere und Gepäck sowie modernen Assistenzsystemen. Im Maihat der Hersteller den SUPERB umfassend überarbeitet. Die Neuauflagepunktet insbesondere durch neue Technologien wie etwavorausschauender Adaptiver Abstandsassistent und Side Assist. Zudemhat SKODA den Innenraum aufgewertet: Chromapplikationen, neueSitzbezüge und farbige Kontrastnähte setzen frische Akzente. Darüberhinaus stellt die Marke mit dem SUPERB iV* ihr erstesPlug-in-Hybridmodell vor.Die bestverkaufte Baureihe und Herzstück der Marke SKODA heißtOCTAVIA. Als einziges Importauto rangiert er seit mehreren Jahren inden Top Ten der deutschen Zulassungsstatistik. Bei der Wahl,Firmenauto des Jahres 2019' hat sich der OCTAVIA in der Klasse,Kompaktklasse Import' erfolgreich an die Spitze gesetzt. Die dritteGeneration des Bestsellers setzt in seinem Segment Maßstäbe beiRaumangebot, Funktionalität, Sicherheits- und Komfortausstattungsowie Preis-/Wertverhältnis.Auch der SKODA KAROQ darf sich ,Firmenauto des Jahres 2019'nennen. Das geräumige SUV überzeugte die Flottenexperten als bestesFahrzeug in der Kategorie ,Kompakte SUV Import'. Der kompakteFünftürer besticht mit großem Platzangebot und praktischem Nutzwert:Der Kofferraum fasst bis zu 1.630 Liter. Zudem hat das Kompakt-SUVauf Wunsch Ausstattungs-Highlights wie das Virtual Cockpit an Bord.Es ermöglicht die individuelle Anpassung der Cockpitanzeige auf einem10,2 Zoll großen Display.Mit dem diesjährigen Titel-Hattrick setzt SKODA seine Erfolgsseriebei der renommierten Wahl fort. Sowohl der SUPERB als auch derOCTAVIA erhielten bereits 2017 und 2018 die begehrte Auszeichnung,Firmenauto des Jahres'. Für den KAROQ ist es der erste Sieg.Pressekontakt:Ulrich Bethscheider-KieserLeiter Produkt- und MarkenkommunikationTelefon: +49 6150 133 121E-Mail: ulrich.bethscheider-kieser@skoda-auto.deKarel MüllerMedia RelationsTelefon: +49 6150 133 115E-Mail: Karel.Mueller@skoda-auto.deOriginal-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell