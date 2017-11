SUNITED Nations - Solarstrom für die Weltklimakonferenz / SolarWorld grüßt COP 23 in der Solarstadt Bonn (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "SolarWorld":

Bonn (ots) -Wenn am Montag die Weltklimakonferenz in Bonn beginnt, werden dieDelegierten mit Strom aus der Solaranlage des World ConferenceCenters versorgt. Bereits auf der Anreise können die Teilnehmer überDeutschlands längste Solarbrücke fahren. Zur "Brücke ins neueEnergiezeitalter" wurde die Bonner Kennedybrücke durch dieInstallation von 392 Solarstrommodulen über dem Rhein. Die Module fürbeide Anlagen stammen vom Bonner Solarhersteller SolarWorld.Dr.-Ing. E.h. Frank Asbeck, Geschäftsführer von SolarWorldIndustries GmbH: "In Bonn werden nachhaltige Photovoltaikprodukte fürdie ganze Welt entwickelt. Schon heute ist Solarstrom die billigsteüberall verfügbare Energiequelle. Auf die Beratungen der Staaten inBonn müssen Taten folgen, um immer mehr Menschen Zugang zu saubererEnergie zu ermöglichen."SolarWorld fördert über sein Programm Solar2WorldEntwicklungsprojekte weltweit. Das Unternehmen produziert inFreiberg/Sachsen und Arnstadt/Thüringen und setzt sich internationaldafür ein, dass auch für die Produktion von Solarstromanlagen klareQualitäts-, Umwelt- und Sozialstandards gelten.Unter dem Titel SUNITED NATIONS weist SolarWorld auf Postkarten imBonner Stadtgebiet auf die Bedeutung der Solarenergie für die globaleEnergieversorgung hin.Zu den Anlagen auf dem World Conference Center, der Kennedybrückeund der SolarWorld-Zentrale in Bonn ist Luftbild und Video-Footageverfügbar unter: www.solarworld.de/press/cop23/Pressekontakt:SolarWorld Industries GmbHMartin-Luther-King-Str. 2453175 BonnTel.: +49 (0) 3731/301-4624presse@solarworld.dewww.solarworld.deOriginal-Content von: SolarWorld Industries GmbH, übermittelt durch news aktuell