SUD Service & Dienstleistungs AG: Finanziell flexibel bleiben trotz erheblicher Mehrbelastungen

Zug (ots) -Das Leben der Menschen in Deutschland wird immer teurer. Die Inflation hat in diesem September erstmals seit 28 Jahren wieder die Vier-Prozent-Marke überschritten. Das Statistische Bundesamt aus Wiesbaden teilte mit, dass die Verbraucherpreise um 4,1 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats lagen. Betroffen sind besonders die Energiepreise, aber auch Lebensmittel haben sich deutlich verteuert.Die europäischen Strom- und Gaspreise sind in diesem Jahr wegen der CO2-Abgabe angestiegen. Hinzu kommt, dass knappe Öl- und Gaslieferungen mit einer starken Nachfrage im Zuge der Erholung von der Coronapandemie zusammentreffen. Außer Sprit und Energie sind auch viele Lebensmittel teurer geworden. Nach Angaben des Statistischen Bundesamts haben sich die Preise für Nahrungsmittel im August im Jahresvergleich um 4,6 Prozent erhöht. Sozialverbände warnen bereits vor den sozialen Folgen. Verschiedene Industriezweige und auch das Baugewerbe leiden unter einer massiven Materialknappheit. Das lässt die Baupreise so stark steigen, wie zuletzt seit 50 Jahren nicht mehr. Auch das Ende der befristeten Mehrwertsteuersenkung macht sich bei der Teuerungsrate bemerkbar. Um den Konsum in der Coronakrise anzukurbeln, hatte der Bund die Mehrwertsteuer befristet für ein halbes Jahr gesenkt. Seit Januar 2021 gelten wieder die alten Mehrwertsteuersätze, Waren und Dienstleistungen wurden also wieder teurer.Die Europäische Zentralbank und auch die Bundesregierung halten die derzeit starke Teuerung lediglich für ein temporäres Phänomen, das zum Großteil der Coronakrise geschuldet sei. Fakt ist aber, dass durch die höhere Inflation nicht nur die Guthaben vieler Sparer unter dem Strich an Wert verlieren, sondern auch die Kaufkraft der Verbraucherinnen und Verbraucher geschwächt wird: Für einen Euro kann man sich weniger kaufen als jemals zuvor.Das stellt viele Bürgerinnen und Bürger vor wirtschaftliche Probleme. Sie wissen nicht mehr wie sie ihr tägliches Leben und ihre finanziellen Verbindlichkeiten regeln sollen.Hilfestellung in einem solchen Fall bietet die SUD Service & Dienstleistungs AG. Das Schweizer Unternehmen ist auf die Vermittlung von erfahrenen Finanzsanierern spezialisiert, die für ihre Kunden einen maßgeschneiderten Finanzsanierungsplan erstellen. Auf der Internetseite https://finanzsanierung24.ch/ kann man sich über die SUD informieren und ein kostenloses und unverbindliches Angebot zur Vermittlung einer Finanzsanierung einholen.Die SUD weiß was einen guten Finanzsanierer ausmacht und ist bestens vernetzt. Sie arbeitet nur mit erfahrenen, sehr kompetenten Finanzexperten zusammen. Ziel ist es ein passendes Sanierungskonzept zu erstellen, um so schnell wie möglich aus der finanziellen Schieflage herauszukommen. Dabei ist der Ablauf einer Finanzsanierung über die SUD diskret und unkompliziert. Die gesamte Abwicklung läuft über den Postweg, somit fallen für die Kunden keine zeitaufwendigen persönlichen Termine an. Das Angebot der SUD richtet sich an einen Personenkreis, der seine Zahlungsschwierigkeiten selbstbestimmt, aber professionell unterstützt lösen möchte. Das Finanzkonzept wird individuell erarbeitet und orientiert sich immer an den persönlichen Bedürfnissen der Mandanten, die sich auf das Know-how der Finanzfachleute verlassen können. Der SUD ist es wichtig, eine optimale Lösung für die finanzielle Belastung ihrer Kunden zu erreichen, was gerade in Zeiten höhere Inflation und dem damit verbundenen Kaufkraftverlust wichtig ist. Die Kundenzufriedenheit ist immer das oberste Ziel der SUD.