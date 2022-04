SUD AG: Auch bei deutlich spürbarer Geldentwertung die finanzielle Handlungsfähigkeit behalten

Zug (ots) -Die Reallöhne werden in diesem Jahr zum dritten Mal in Folge sinken. Die Inflation frisst das Lohnwachstum auf, horrende Preissprünge lassen die Kaufkraft der Bürger merklich sinken. Im ersten Coronakrisenjahr 2020 trug laut Statistischem Bundesamt vor allem der vermehrte Einsatz von Kurzarbeit zur negativen Entwicklung bei. Dann haben Lieferengpässe infolge der Pandemie die Konjunktur stark belastet und die Inflation angeschoben. Der Ukrainekrieg hat die Hoffnung auf eine wirtschaftliche Erholung nach der Coronakrise nun zunichtegemacht und die Inflation weiter angetrieben."Die Unternehmen in Deutschland rechnen mit harten Zeiten", so Ifo-Präsident Clemens Fuest. Die Manager in deutschen Unternehmen sehen seit Kriegsbeginn in der Ukraine extrem pessimistisch in die Zukunft. Nach ihrer Einschätzung wird er massive Auswirkungen auf die Wirtschaft in Deutschland haben. "Die deutsche Wirtschaft steht vor unruhigen und unsicheren Zeiten", sagte Ifo-Ökonom Klaus Wohlrabe. Die Lieferkettenprobleme in der Industrie verschärfen sich und es wird mit steigenden Preisen gerechnet. "Zwei Drittel der Industriebetriebe wollen ihre Preise anheben, so viele wie noch nie", so der Ifo-Ökonom. In der Folge wollen auch die Einzelhändler nachziehen: "Das ist ein Dominoeffekt", daher rechnet das Ifo- Institut mit einer deutlich höheren Inflation als noch zuletzt. Die hohe Inflation verunsichert auch die Konsumenten in Deutschland. Sie sehen ihre Kaufkraft dahinschmelzen. Das drückt auf die auf die allgemeine Verbraucherstimmung und die Zuversicht schwindet rapide, so das Ergebnis einer Umfrage der GfK. Laut dem Nürnberger Konsumforschungsinstitut machen sich neun von zehn Bundesbürgern sehr große oder große Sorgen um die stark gestiegenen Preise im Energiesektor. Bei Lebensmitteln liegt der Anteil der Besorgten bei 80 Prozent. Im "SPIEGEL-Wirtschaftsmonitor" rechnen so viele Befragte wie noch nie mit einer langfristigen Verschlechterung ihrer Lage. Angesichts des Ukrainekriegs stellen sich die Menschen in Deutschland auf eine ökonomische Dauerkrise ein.Wer sich unter solchen Umständen auch persönlich in einer schwierigen wirtschaftlichen Situation befindet und auch noch Schulden bedienen muss, kommt sehr schnell an seine Belastungsgrenze. Betroffene sollten sich daher möglichst frühzeitig kompetente Unterstützung suchen. Die SUD Service & Dienstleistungs AG (https://www.youtube.com/watch?v=Jpgewdb0HPU) ist der Ansprechpartner für die individuelle Vermittlung von erfahrenen Finanzexperten. Das Schweizer Unternehmen bietet seine Dienstleistung deutschlandweit an und kann auch in schwierigen Fällen weiterhelfen. "Wir möchten Menschen in einer Verschuldungssituationen schnell und unkompliziert zur Seite stehen und vermitteln individuell ausgewählte Finanzexperten. Auf Grund unserer großen Erfahrung und guten Beziehungen im Finanzbereich wissen wir, was einen guten Finanzsanierer ausmacht und arbeiten nur mit den besten zusammen", so SUD Verwaltungsrat Christof Michael. Auf der Internetseite des Unternehmens: https://finanzsanierung24.ch/ , kann man sich über die Dienstleistung der SUD informieren und auch eine kostenlose und unverbindliche Anfrage stellen. Wer sich für eine Schuldenregulierung mit Hilfe der SUD entscheidet braucht keine persönlichen Termine wahrzunehmen, da der gesamte Abwicklungsprozess völlig diskret und sicher über den Postweg abläuft. Die SUD Service & Dienstleistungs AG steht für Seriosität und Kundenzufriedenheit. Sie vermittelt zuverlässig und transparent den passenden Finanzexperten, um auch bei deutlich spürbarer Geldentwertung die finanzielle Handlungsfähigkeit ihrer Mandanten zu erhalten.Pressekontakt:SUD Service & Dienstleistungs AGGubelstrasse 12CH-6300 Zughttps://www.sud.ag/Original-Content von: SUD Service & Dienstleistungs AG, übermittelt durch news aktuell