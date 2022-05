STS Group Aktie – Mit neuem Hauptaktionär auf Expansionskurs – China

STS Group Aktie – seit dem IPO noch unter der Aegide der Mutares, die damit ihren Exitprozess startete, hatten die Aktionäre wenig Freude an dem Wert. Der neue Hauptaktionär, die Adler Pelzer Group, der im März 2021 die letzten Anteile von Mutares erwarb, setzt auf den chinesischen Markt für zusätzliches Wachstum.Nachdem die Hauptversammlung der STS Group AG (ISIN: DE000A1TNU68) dieses Jahr erstmals eine Dividende – wenn auch nur symbolisch in Höhe von 0,04 EUR – beschlossen hatte, zeigt die heutige Unternehmensmeldung, dass man nicht mehr im Konsolidierungsmodus ist, sondern auf „Wachstum“ umgeschaltet hat. Die Verlustbringer sind verkauft, das was übrig geblieben ist soll nun kräftig wachsen.

Vierter Produktionsstandort in China geplant – MoU mit Taixing unterzeichnet. STS Group Aktie noch „chinesicher“

STS Group und die Adler Pelzer Group unterzeichneten ein Memorandum of Understanding mit der Regierung der Stadt Taixing. Bereits jetzt ist die STS Group in China mit drei Werken und einem Forschungs- und Entwicklungszentrum stark vertreten. Die Gruppe ist einer der wenigen Spezialisten für den Nutzfahrzeugmarkt, der sowohl ein globaler Anbieter ist als auch über ein lokales Entwicklungszentrum in der Volksrepublik China, dem weltweit größten Wachstumsmarkt für Nutzfahrzeuge, verfügt.

Alberto Buniato, CEO der STS Group AG: „China ist für uns ein wichtiger Kernmarkt und trägt wesentlich zur Ertragslage der STS Group bei. Mit den neuen Standortplänen erweitern wir nicht nur unseren Fußabdruck, sondern heben auch das Synergiepotenzial der gesamten Gruppe. Die weitere Expansion in China ist der erste Meilenstein auf unserer organischen Wachstums-Roadmap nach dem Zusammenschluss mit der Adler Pelzer Group, die den Grundstein für ein beschleunigtes Umsatz- und Ertragswachstum in den kommenden Jahren legt.“

Taixing?

Der künftige Standort in Taixing verbinde die günstige Lage mit der Nähe zu einer Reihe intelligenter Produzenten und Herstellern neuer Materialien. Dank der Maßnahmen zur Stadtentwicklung von Taixing werde er auch Kosten einsparen und die Umwelt schützen. Nach Inbetriebnahme des neuen STS-Werks in Taixing würden bei der Produktion der Teile für die Kunden STS-eigene Innovationen und neueste Technologien für Verbundwerkstoffe für Innen- und Außenverkleidungen zum Einsatz kommen, einschließlich maschineller Bearbeitung, vollautomatischer Lackierung und der Vormontage von Untermodulen für die einfache Montage in Pkw oder Lkw.

China ist laut STS erste Wahl für die Automobilindustrie

China ist ein klarer Wachstumsmotor für die Automobilindustrie. Das Interesse der Kunden der Automobilindustrie an Verbundwerkstoffen für Komponenten und Karosserieteile von elektrisch betriebenen Fahrzeugen (vollelektrische, Plug-in-Hybride und Brennstoffzellenfahrzeuge) wachse, und der Markt sei riesig. Im Jahr 2021 wurden allein in China 3,5 Millionen Fahrzeuge mit alternativen Antriebssystemen verkauft. Der Trend des autonomen Fahrens werde bis 2050 bis zu 70 % der Neuwagen betreffen. Dank Leichtbau, erhöhter Funktionsintegration, Durchlässigkeit für Lidar-Wellen und einfacherem Diversity-Management bei gleichzeitiger guter Anpassung an kleinere Produktionsserien ebnen diese Entwicklungen einem globalen Systemanbieter wie der STS Group eine „glänzende Zukunft“ – so der Automotive Wert mit bewegter Vergangenheit.

Umsatzentwicklung in 2021 – Zahlen zur STS Group Aktie



Die STS Group AG erwirtschaftete in 2021 Umsatzerlöse von 242,0 Mio EUR nach 235,0 Mio EUR im Vorjahr. Mit einem Plus von 3,0 % lag damit das Umsatzwachstum zwar unter der Prognose für 2021 von rund 10 %, war aber aus Sicht des Managements dennoch zufriedenstellend, da die ursprüngliche Prognose auf der Annahme basierte, dass das chinesische Geschäft auf dem hohen Niveau von 2020 liegen wird.

Und das EBITDA verbesserte sich aufgrund der Kosteneinsparungen im Berichtsjahr 2021 auf 19,1 Mio EUR nach 14,7 Mio EUR im Vorjahr. Bereinigt um restrukturierungsbedingte Sondereffekte erhöhte sich das adjusted EBITDA im Geschäftsjahr 2021 auf 19,9 Mio EUR (2020: 17,7 Mio. Mit 8,2 % erreichte die adjusted EBITDA-Marge den erwarteten hohen einstelligen Bereich (2020: 7,5 %). Für das Geschäftsjahr 2021 wies die STS Group AG ein positives Konzernergebnis in Höhe von 1,8 Mio EUR aus (2020: -15,9 Mio). Wobei das Vorjahreskonzernergebnis von einmaligen Effekten aus dem Verkauf des Geschäftsbereichs Acoustics geprägt war und somit nicht vergleichbar für die operative Geschäftsentwicklung der bestehenden Kernmärkte der STS Group AG.