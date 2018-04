STRENGER Gruppe: Bilanzvorstellung 2017 und Ausblick 2018 (FOTO)

Ludwigsburg (ots) -Am Dienstag stellte die Strenger Gruppe ausgewählte Kenngrößen ausdem Jahresabschluss 2017 vor. Der Produktionsumsatz betrug 128,3Millionen Euro. Damit verbucht das Ludwigsburger Familienunternehmeneinen Umsatzrückgang von rund 12 Prozent im Vergleich zu 2016. Dieserresultiert aus Verzögerungen in der Baurechtschaffung und Entwicklungvon drei großen Projekten. Die Tochterfirmen der Gruppe, StrengerBauen und Wohnen, Baustolz und Wohnstolz, realisierten insgesamt 301bezugsfertige Wohnungen und Häuser in Süddeutschland. DasEigenkapital der Gruppe konnte im vergangenen Jahr auf 35,5 MillionenEuro erhöht werden.In 2017 gründete die Strenger Gruppe die Wohnstolz GmbH. DieGesellschaft realisiert Mietwohnungsbau in den süddeutschenBallungszentren. Wohnstolz fokussiert sich auf Smart-Wohnungen immittleren Preissegment mit Größen zwischen 45 und 70 Quadratmetern.Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurden 37 Wohneinheiten für denEigenbestand erstellt.Für das Jahr 2018 rechnet die Strenger Gruppe mit einemFertigstellungsumsatz von rund 400 Wohneinheiten im Wert von circa150 Millionen Euro. Strenger Bauen und Wohnen realisiert davon 110Wohnungen im Premium-Segment für insgesamt 50 Millionen Euro. Miteinem Preisvorteil von bis zu 20 Prozent unter dem regionalenMarktpreis entwickelt Baustolz in den Regionen Stuttgart, München undFrankfurt 220 Reiheneigenheime und Wohnungen im Wert von 75 MillionenEuro. Der Eigenbestand von Wohnstolz wird um weitere 75 Mietwohnungen(Herstellungskosten 25 Millionen Euro) wachsen.RÜCKBLICK 2017 UND AUSBLICK 2018Ende 2017 durfte sich die Strenger Gruppe über gleich zweirenommierte Auszeichnungen freuen. Das Stuttgart City Puls istPreisträger des IWS Award; die ganzheitliche Siedlung Arkadien Poingbei München wurde mit dem Fiabci/BFW Sonderpreis für bezahlbaresBauen prämiert. Anfang dieses Jahres stattete der Schirmherr derAuszeichnung, Staatssekretär Gunther Adler, der Arkadien-Siedlungsogar einen Besuch ab.LUDWIGSBURG BAYWA-AREAL ZWANZIG ZWANZIGMit dem Projekt Baywa-Areal Zwanzig Zwanzig entwickelt dieStrenger Gruppe ein neues Stadtquartier mit 113 Wohnungen undBusiness-Apartments sowie circa 10.000 Quadratmeter Büroflächen inder Ludwigsburger Weststadt. 34 Wohnungen nimmt Wohnstolz in Bestand,17 davon werden in Zusammenarbeit mit der Stadt Ludwigsburg über dasFair-Wohnen-Modell im mittleren Preissegment angeboten.Für die Gestaltung des Quartiers hat ein Wettbewerb mitrenommierten Architekten stattgefunden. Bei der Planung wurde auchdie geschichtsträchtige Historie des Areals berücksichtigt. Anstelledes ehemaligen Baywa-Siloturms wird ein zehngeschossiges modernesHochhaus als Landmarke des Projekts errichtet. Die zukünftigenBewohner profitieren neben Gemeinschaftsflächen auch vonServiceangeboten wie einer hauseigenen Paketstation, Car-Sharing,sechs Ladestationen für Elektroautos und zahlreichenFahrradstellplätzen. Der zukunftsorientierte "Sharing"-Gedanke wirdmit einem buchbaren Gemeinschaftsraum fortgeführt. Ein Fitnessraumlädt zudem zu sportlichen Aktivitäten ein. Um den Bewohnern eineweitere Kommunikationsmöglichkeit zu bieten, wird eine Quartiersappbereitgestellt, die als digitales Schwarzes Brett genutzt werdenkann.LUDWIGSBURG HALF-LONG CHARLESIn der Karlstraße in Ludwigsburg entwickelt Strenger das ProjektHalf-Long Charles mit 26 Mietwohnungen und rund 1.000 QuadratmeternGewerbefläche. In unmittelbarer Nähe zur Strenger Firmenzentrale inder Myliusstraße entstehen hier die neuen Geschäftsräume der FirmaBaustolz. Der Baubeginn erfolgt voraussichtlich im Herbst 2018.ARKADIEN ULM/DORNSTADTDas ganzheitliche Siedlungsprojekt Arkadien Ulm/Dornstadt wird alsGemeinschaftsprojekt der Firmen Strenger Bauen und Wohnen undBaustolz realisiert. Insgesamt entstehen 107 Wohnungen und 92Reiheneigenheime. Als zentrales Element des Quartiers wird einkünstlicher See angelegt. Der Baubeginn ist im Sommer 2019 geplant.Mit Arkadien Ulm/Dornstadt realisiert die Strenger Gruppe dasfünfte ganzheitliche Siedlungsprojekt. FertiggestellteArkadien-Projekte wurden bereits mit zahlreichen Awards (Green DotAward, Mipim, Fiabci Prix d'Excellence, Fiabci/BFW Sonderpreis fürbezahlbares Bauen) ausgezeichnet.STRENGER STIFTUNGDie Strenger Stiftung hat im Stuttgarter Stadtteil Zuffenhauseneine Immobilie für das Projekt Heimstark gekauft. Heimstark Häuserdienen als modernes Wohnmodell für obdachlos gewordene Menschen. Daserste Haus mit sechs Appartements wurde im Jahr 2011 unter derSchirmherrschaft des Ludwigsburger Landrats Dr. Rainer Haas inLudwigsburg-Eglosheim errichtet."Jedes erfolgreiche Unternehmen sollte sich auch Gedanken überseine soziale Verantwortung machen", sagt Senator h. c. KarlStrenger, geschäftsführender Gesellschafter der Strenger Gruppe. "Wirhaben uns deshalb vor über 15 Jahren dazu entschlossen eine Stiftungzu gründen, um Spenden und unser Engagement sinnvoll für eine guteSache zu bündeln und einzusetzen." Das zweite Heimstark Haus hat einProjektvolumen von 650.000 Euro und bietet sieben Apartments fürwohnungslose Menschen. Das Heimstark Haus wird in Kooperation mit demCaritasverband Stuttgart betrieben. Die ersten Mieter ziehenvoraussichtlich im Herbst 2018 ein.Pressekontakt:Daphne DemetriouPresse- und KommunikationsmanagerinSTRENGER Holding GmbHMyliusstraße 1571638 LudwigsburgTelefon 07141 4777466daphne.demetriou@strenger.destrenger.deOriginal-Content von: STRENGER Gruppe, übermittelt durch news aktuell