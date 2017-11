STRATACACHE stellt Bank- und Digital-Signage-Experten als Leiter des neuen STRATACACHE Capital Investment Teams ein

Dayton, Ohio (ots/PRNewswire) - STRATACACHE gibt heute dieEinstellung von Dirk Huelsermann als geschäftsführenden Teilhaber beiSTRATACACHE Capital bekannt. Er wird ein Team in einem neuenGeschäftsbereich zur Erkennung und Prüfung strategischerGeschäftsgelegenheiten auf weltweiter Basis leiten. Herr Huelsermannbringt seine umfassende Erfahrung und Beziehungen in dasSTRATACACHE-Team ein: als geschäftsführender Teilhaber bei DeBereCapital Partners, ehemaliger leitender Investment-Manager für diejapanische Investment-Bank Mitsui sowie Gründer und Präsident derDigital Signage Federation (DSF) Europe. Herr Huelsermann wird vonder STRATACACHE-Niederlassung in London aus arbeiten."Ich kenne Herrn Huelsermann schon seit vielen Jahren, und er istein absoluter Profi", sagt Chris Riegel, CEO derSTRATACACHE-Unternehmensgruppe für digitale Medien und Werbetechnik."Aufgrund der hohen Wachstumsrate und erheblichenGeschäftsgelegenheiten im Bereich digitale Medien ist HerrHuelsermann mit seinen Branchenkenntnissen, seinerInvestment-Erfahrung und seinen Kontakten weltweit eine wertvolleErgänzung für das STRATACACHE-Team."In den letzten Jahren hat sich STRATACACHE mit seinenVorzeigemarken STRATACACHE, Scala und Real Digital Media sowie seinemlösungsorientierten, erstklassigen globalen Integrations- undOperations-Team zum weltweiten Marktführer in derDigital-Signage-Branche entwickelt. STRATACACHE prüft aktiv über 400Geschäfte pro Jahr in den Bereichen Digital Signage, Mobil, Display,Medien und Digital-out-of-Home und tätigte in den letzten 18 Jahren14 Akquisitionen."STRATACACHE genießt einen ausgezeichneten Ruf in der Branche undist für seine hervorragende Erfolgsbilanz im Bereich Investmentbekannt. Damit nimmt das Unternehmen eine Führungsrolle in derweltweiten Konsolidierung ein", sagt Huelsermann. "Ich freue mich aufdie Zusammenarbeit mit dem STRATACACHE-Team und dem Konzernportfolio,mit dem Ziel, weiteres Wachstum für die gesamte Gruppe anzuregen."STRATACACHE investiert aktiv in vielen Sektoren, die sich an derEinkaufsstelle auf den Verbraucher auswirken. Die angestrebteInvestment-Größenordnung liegt zwischen 5 und 500 Millionen USD underfüllt die Digital-Signage-Anforderungen von Dutzenden Kundenführender Marken in den Bereichen Einzelhandel, Bankwesen,Schnellrestaurants und Gaming weltweit.Über STRATACACHESTRATACACHE bietet skalierbare Kundenerfahrungen und hilftEinzelhändlern, das Einkaufsverhalten und die Präferenzen ihrerKunden im Detail zu analysieren, um eine persönlicheEinkaufserfahrung zu ermöglichen. Unsere Lösungen beeinflussen denVerbraucher am Entscheidungspunkt und schaffen so neueUmsatzmöglichkeiten sowie höhere Rentabilität im Einzelhandel. Mitmehr als 2 Millionen Software-Aktivierungen weltweit betreiben wirdie umfassendsten digitalen Netzwerke für die größten Marken derWelt. Mit unserer vielfältigen STRATACACHE-Familie vonLösungsanbietern für digitale Medien und Werbetechnik verfügen wirüber die nötigen Technologien, Fachkenntnisse und Erfolgsbilanzen, umgeschäftswirksame Innovationen für den Einzelhandel bereitzustellen.http://www.stratacache.comhttp://www.twitter.com/STRATACACHELogo -http://mma.prnewswire.com/media/594961/stratacache_logo_Logo.jpgPressekontakt:Jocelyn Thomas+1-781-761-4496scala@teamlewis.comOriginal-Content von: STRATACACHE, übermittelt durch news aktuell