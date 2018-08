Nostalgischer Charme - "Alpengrün" Naturstein von STRASSERSt. Martin im Mühlkreis (ots) - Ein sonderbarer Zauber liegt über"Alpengrün", der neuesten Entdeckung des STRASSER-Steinscouts. Derösterreichische Innovationsführer bei Küchenarbeitsplatten ausNaturstein ist im eigenen Land fündig geworden und bringt einen Steinexklusiv auf den Markt, der zu Unrecht in Vergessenheit geraten war.Zur area30, der wichtigsten Orderfachmesse der europäischenKüchenbranche im deutschen Löhne, wird STRASSER Steine dieNeuentdeckung unter der Bezeichnung "Alpengrün" erstmals fürKüchenarbeitsplatten präsentieren."Nach etlichen interessanten Designs aus fernen Ländern werden wirmit ?Alpengrün? heuer wieder einmal sehr anschaulich demonstrieren,wie reich an Naturschätzen Österreich ist", freut sichSTRASSER-Geschäftsführer Johannes Artmayr über den Neuzugang.Orientalischen Zauber dagegen bringt "Oriental Blue", ein in derFerne entdeckter neuer Naturstein in die Arbeitsplatten-Kollektionvon STRASSER Steine.Zwtl.: Exklusiv für STRASSER"Alpengrün" und auch "Oriental Blue" werden exklusiv von STRASSERam europäischen Markt eingeführt. "Das heißt, die neuen,Naturstein-Unikate Alpengrün und Oriental Blue sind ausschließlichbei den Handelspartnern von STRASSER Steine erhältlich", betontSTRASSER-Geschäftsführer Johannes Artmayr.Zwtl.: Design-Award mit ST-ONEDie hohe Kompetenz für Stein-Design beweist STRASSER auch inseiner exklusiven Natursteininsel ST-ONE. Der Monolith als Zentrumder anspruchsvollen Küche ist komplett mit Stein ummantelt. Dasgrifflose Frontbild von ST-ONE wird in einer 90 Grad gedrehtenSchnittrichtung aus dem Naturstein gesägt und ergibt so eindurchlaufendes Strukturbild. Jede Insel ist ein Unikat - in derSteinstruktur absolut einzigartig.Für diese herausragende Innovation wurde STRASSER Steine nun auchmit dem Austrian Interior Design Award 2018 ausgezeichnet.Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM /Originalbild-Service sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.atRückfragehinweis:Johannes Artmayr, Geschäftsführer,STRASSER Steine GmbHT: +43 (0)7232/2227-105, M: marketing@strasser-steine.at, W: www.strasser-steine.atDigitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/14031/aom*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHERINHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***Original-Content von: STRASSER Steine GmbH, übermittelt durch news aktuell