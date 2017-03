STOP THE BOMB protestiert gegen die Einladung einer iranischen Delegation in den Bundestag

Berlin (ots) - Am Sonntagmorgen trifft eine Delegation iranischerAbgeordneter in Berlin ein, die fünf Tage lang politische Termine inBerlin wahrnehmen wird. Im Bundestag wird die Delegation begleitetvon den Vorsitzenden der deutsch-iranischen Parlamentariergruppe RolfMützenich (SPD) und Thomas Feist (CDU). Geplant sind u.a. Gesprächemit Bundestagspräsident Norbert Lammert, mit Patricia Lips (CDU),Bernd Fabritius (CSU), Simone Raatz (SPD), Corinna Rüffer (Grüne) undKersten Steinke (Linke). Am Donnerstag soll die Delegation auf der"Ehrentribüne" an einer Plenarsitzung teilnehmen.STOP THE BOMB protestiert gegen die Einladung und fordert dieBundestagsabgeordneten auf, einen Dialog mit der demokratischeniranischen Opposition und mit Menschenrechtlern zu beginnen, die ausdem Iran fliehen mussten. So finden beispielsweise seit WochenProteste im Iran in der Ahwaz-Region statt, die brutal unterdrücktwerden. Trotzdem werden Asylanträge von Oppositionellen aus derRegion abgelehnt.STOP THE BOMB Sprecherin Ulrike Becker hierzu: "Der Bundestag darfVertreter/innen einer Diktatur, die keine demokratische Legitimationhat, Oppositionelle unterdrückt und hinrichten lässt, keineLegitimation verleihen. Es ist nicht die Aufgabe demokratischgewählter Abgeordneter, als Lobbyisten für Wirtschaftsaufträge miteinem Staat zu fungieren, der Menschenrechte mit Füßen tritt undIsrael mit der Vernichtung droht."Iran ist maßgeblich verantwortlich für die Zerstörung Syriens, dieVertreibung der sunnitischen Bevölkerung und die größteFlüchtlingswelle seit Jahrzehnten. Der Gottesstaat hat weltweit diehöchsten Hinrichtungszahlen im Verhältnis zur Bevölkerungszahl. Esgibt keine freie Presse, Millionen Internetseiten sind gesperrt. ImJanuar veröffentlichte Amnesty International einen Bericht über dieständige und grausame Anwendung von Körperstrafen, wieAuspeitschungen, Amputationen und Blendungen. Im Januar wurde einJournalist wegen "ungenauer" Berichterstattung zu 40 Peitschenhiebenverurteilt.STOP THE BOMB unterstützt eine Kundgebung der Deutsch-IsraelischenGesellschaft gegen einen Empfang der Delegation durch diedeutsch-iranische Parlamentariergruppe, die am Montag, den 6.3.2017um 18 Uhr am Pariser Platz vor dem Hotel Adlon stattfinden wird.Pressekontakt:Ulrike BeckerSprecherin STOP THE BOMBTel. 030 - 8733 3417info-de@stopthebomb.netwww.stopthebomb.netOriginal-Content von: STOP THE BOMB Kampagne, übermittelt durch news aktuell