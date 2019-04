STOP THE BOMB fordert: Revolutionsgarden auch in Deutschland auf die Terrorliste

Berlin (ots) - Nachdem die US-Regierung die iranischenRevolutionsgarden auf die Terrorliste gesetzt haben, fordert dieKampagne STOP THE BOMB die Bundesregierung auf, gleichwertigeSchritte einzuleiten.Stop the Bomb-Sprecherin Ulrike Becker erklärt: "Die US-Regierungbenennt die iranischen Revolutionsgarden als das, was sie sind: daswichtigste Instrument des iranischen Regimes zur Verbreitung vonTerror nach innen und außen. Die Politik der Bundesregierungignoriert die von der Islamischen Republik kontrolliertenTerrororganisationen. Das ist ein Spiel mit dem Feuer, denn gerade inEuropa, wo dem iranischen Regime mit dem Atomdeal der rote Teppichausgerollt wird, intensivierte das Regime seitdem seineterroristischen Aktivitäten. Eine Änderung dieser Politik istüberfällig."Die Revolutionsgarden werden in der Präambel der Verfassung derIslamischen Republik Iran von 1979 als "ideologische Armee"bezeichnet, welche nicht nur die Landesgrenzen verteidigen soll,sondern auch mittels Djihad die Geltung des göttlichen Gesetzes inder Welt durchsetzen. Erklärtermaßen handelt es sich also nicht umVerteidigungskräfte. Die Revolutionsgarden kontrollieren dasiranische Raketen- und Atomprogramm. Für den "Export" der Revolutionsind die "Quds"-Brigade der Pasdaran zuständig. Diese Einheit führtweltweit Terroranschläge durch. Der Name "Quds" (arabisch fürJerusalem) symbolisiert die angestrebte Vernichtung Israels. DieBrigaden unterstützen die Hisbollah im Libanon, die Hamas imGazastreifen, die Houthi-Milizen im Jemen und halten das Assad-Regimein Syrien mit militärischer Unterstützung an der Macht.Auf das Konto der Quds-Brigaden gehen zahlreiche Morde aniranischen Exilanten. Diese Einheit plant auch Mordanschläge inEuropa und in Deutschland. Ein Agent der Quds-Brigaden spähte einJahr lang den ehemaligen SPD-Wehrbeauftragten und Vorsitzenden derDeutsch-Israelischen Gesellschaft Reinhold Robbe als potenziellesAnschlagsziel aus.STOP THE BOMB warnt deutsche Firmen vor Geschäften mit dem Iran.Becker weiter: "Wer Geschäfte mit dem Iran macht, unterstützt damitfast immer die Revolutionsgarden, die große Teile der iranischenWirtschaft kontrollieren."Pressekontakt:Ulrike BeckerSprecherin STOP THE BOMBTel. 030 - 2241 2700info-de@stopthebomb.netwww.stopthebomb.netOriginal-Content von: STOP THE BOMB Kampagne, übermittelt durch news aktuell