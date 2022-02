STL wird auf dem MWC 2022 All-in 5G-Angebote vorstellen

Barcelona, Spanien (ots/PRNewswire) -S (https://stl.tech/)TL (https://stl.tech/) [NSE: STLTECH], ein branchenführender Integrator digitaler Netzwerke, wird nächste Woche auf dem Mobile World Congress 2022 in Barcelona seine Vision für eine neue Ära von 5G-gestützten Netzwerken vorstellen.STL präsentiert eine Reihe von Lösungen, die auf sicheren, offenen Schnittstellen basieren und in den neuen 5G-Netzen „All-in 5G" eingesetzt werden können, die konvergent sind (Kombination aus optischen und drahtlosen Netzen) und über mehrere Frequenzbänder arbeiten. Neben den Wireless-Produkten wird die Suite auch die neuesten Glasfaser-, Virtualisierungs-, Netzwerkeinrichtungs- und Softwarelösungen von STL umfassen. Diese neuen Funktionen bilden zusammen einen Teil des All-in 5G-Angebots von STL, das es Netzbauern und -betreibern ermöglicht, digitale 5G-Netze der nächsten Generation nahtlos und kosteneffizient bereitzustellen.STLs All-in 5G Projekt, das auf dem (https://www.stl.tech/MWC-2022/)#MWC22 (https://www.stl.tech/MWC-2022/) vorgestellt wird, umfasst die vier Schlüsselbereiche, die für die 5G-Einführung entscheidend sind:Drahtlos:- Garuda (https://www.stl.tech/access-solutions/5G-small-cells/): Neue offene und virtualisierte Indoor-5G-Lösung für Unternehmen- Firebird (https://www.stl.tech/access-solutions/5G-macro-radios/): Neue O-RAN-konforme Multiband-Makro-Funkeinheiten (O-RUs) für die großflächige 5G-Abdeckung- RAN Intelligent Controller (RIC): (https://www.stl.tech/access-solutions/ric/) Eine cloud-native Komponente für die Überwachung und Optimierung von RAN in nahezu Echtzeit- Programmierbares FTTx (https://www.stl.tech/access-solutions/pfttx/): Cloud-virtualisierte drahtlose Zugangslösung für GlasfasernetzeOptische Netze:- Celesta (https://www.stl.tech/optical-interconnect-products/optical-fibre-cable/celesta-ribbon-cable/): Ein Glasfaserkabel mit hoher Dichte und Stellar Optical Fibre (https://www.stl.tech/optical-interconnect-products/optical-fibre/stellar-fibre/): die weltweit erste universelle optische A2-Faser- Opto Bolt (https://www.stl.tech/optical-interconnect-products/optical-interconnect-kits/)und (https://www.stl.tech/optical-interconnect-products/optical-interconnect-kits/)Opto Blaze (https://www.stl.tech/optical-interconnect-products/optical-interconnect-kits/): Vorgefertigte optische Netzwerklösungen für sichere Glasfaseranschlüsse und -verteilungNetzwerkeinrichtung:- LEAD 360 (https://www.stl.tech/fibre-deployment-solutions/)o: Eine Hyperscale-Netzeinrichtungslösung für schnellere und effizientere 5G-EinführungenSoftware:- Enterprise Marketplace (https://www.stl.tech/network-software-products/enterprise-platforms/denterprise/): Eine auf Telekommunikationsunternehmen ausgerichtete integrierte Marktplatzplattform zur Verbindung von Dienstanbietern, Kunden und Partnern- dWiFi (https://www.stl.tech/network-software-products/spectrum-management-and-offloading/dwifi/): Eine digitale Wi-Fi-Lösung für die Verwaltung und Vermarktung von Wi-Fi, die gleichzeitig ein hervorragendes Nutzererlebnis bietetAnkit Agarwal, Geschäftsführer von STL, kommentiert:„Der Mobile World Congress als weltgrößte Mobilfunkveranstaltung ist für uns die ideale Plattform, um unsere neue Produktreihe 'All-in 5G' vorzustellen. Unser neues Angebot vereint Technologien und Innovationen, die einen neuen, schnelleren und hoch skalierbaren 5G-Netzausbau auf der ganzen Welt ermöglichen werden. Dies spiegelt das Ziel von STL wider, digitale Netzwerke aufzubauen, die drahtlose und optische Technologien kombinieren und auf sicheren, vollständig programmierbaren, quelloffenen Schnittstellen basieren. Wir freuen uns darauf, in Barcelona mit der Branche ins Gespräch zu kommen und unser Ziel voranzutreiben, das Leben von Milliarden Menschen durch digitale Netze zu verändern."Bitte besuchen Sie STL auf dem Mobile World Congress 2022 in Halle 2, Stand 2E18.Informationen zu STLSTL ist ein führender Integrator von digitalen Netzwerken, der All-in 5G-Lösungen anbietet. Mit unseren Fähigkeiten in den Bereichen drahtlose Konnektivität, optische Netzwerke, Software und Dienstleistungen gehören wir laut Gartner zu den führenden 5G-RAN-Anbietern. Diese Fähigkeiten basieren auf Open-Source- und konvergenten Architekturen und werden Telekommunikationsunternehmen, Cloud-Anbieter, Bürgernetzwerke und große Unternehmen dabei helfen, ihren Kunden ganz neue Erfahrungen zu bieten. STL arbeitet mit Dienstleistern auf der ganzen Welt zusammen, um eine grüne und nachhaltige digitale Zukunft im Einklang mit den SDG-Zielen der Vereinten Nationen zu erreichen.STL hat eine starke globale Präsenz in Indien, Italien, Großbritannien, den USA, China und Brasilien. Lesen Sie mehr (https://www.stl.tech/) – Kontaktieren Sie uns (https://www.stl.tech/press_release.html)stl.tech |Twitter (https://twitter.com/STL_tech) | LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/sterlite-technologies-ltd-/) |YouTube (https://www.youtube.com/channel/UCZFZ0whG9iCj6GErP3hrtBw)