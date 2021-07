STL liefert cloud-native OSS/BSS-Lösung auf Basis von Microsoft Azure

Weitere Suchergebnisse zu "Microsoft":

Finanztrends Video zu Microsoft



mehr >

Johannesburg (ots/PRNewswire) - STL (https://www.stl.tech/) (NSE: STLTECH), ein branchenführender Integrator digitaler Netzwerke, wird cloud-native OSS/BSS-Lösungen für Telekommunikationsdienstleister anbieten und dabei Microsoft Azure nutzen. Diese Lösung bietet Telekommunikationsunternehmen durch die Digitale BSS-Plattform (https://www.stl.tech/network-software-products/digital-bss-platforms/) die Flexibilität, die sie für die Entwicklung zukunftsfähiger Anwendungen benötigen.Die zukunftsfähigen Anwendungen sind hochgradig skalierbar, agil und basieren auf vier technologischen Zusammenflüssen: Konvergenz (von drahtgebundenen und drahtlosen Verbindungen), Kombination (von Konnektivität, Rechenleistung und Speicherung), Disaggregation (von Standardhardware und Open-Source-Software) und Edge Compute (Verlagerung aller Funktionen an den Netzwerkrand). Vor diesem Hintergrund setzen Telekommunikationsunternehmen zunehmend auf cloud-native Lösungen. Durch die Partnerschaft mit Microsoft erwartet STL, Zugang zu einem cloud-nativen und umfassenden Ökosystem für die App-Entwicklung, flexiblen modularen Microservices und einem hybriden Cloud-Management-System zu erhalten. STL ist jetzt ein unabhängiger Softwarehersteller (ISV) Partner von Microsoft.V enkat Krishnan, Executive Director, Global Partner Solutions, Microsoft India, erklärte: "Indem wir die Leistungsfähigkeit der Intelligent Cloud und des Intelligent Edge näher an die sich schnell entwickelnden Anforderungen der Telekommunikationsbranche heranführen, helfen wir zukunftssicheren Unternehmen, ihre Abläufe zu rationalisieren und neue Geschäfts- oder Servicemodelle zu entwickeln. Die auf Microsoft Azure basierende Plattform von STL bietet Telekommunikationsunternehmen die Flexibilität, die sie für die Entwicklung von Anwendungen der nächsten Generation benötigen. Das digitale BSS-Portfolio von STL ist auf Innovation in großem Maßstab und Geschwindigkeit ausgelegt. Wir sind zuversichtlich, dass STL unseren Kunden dabei helfen wird, sichere, skalierbare und zuverlässige Cloud-Lösungen aufzubauen und intelligente Anwendungen zu entwickeln."Saikat Mitra, Chief Operating Officer, STL Network Software, kommentiert die Zusammenarbeit: "STL glaubt an die beschleunigte Entwicklung und Monetarisierung von intelligenten und sicheren cloud-nativen Innovationen. In unserem Bestreben, unseren Kunden den richtigen Nutzen einer Cloud zu bieten, haben wir unermüdlich cloud-native- und Edge-Anwendungsfälle in die Branche getragen. Durch die Partnerschaft mit Microsoft werden wir die Fähigkeiten von Microsoft Azure in unser Portfolio aufnehmen, um die Visionen unserer Kunden zu verwirklichen."Informationen zu STL:STL ist ein branchenführender Integrator digitaler Netzwerke, der Telekommunikationsunternehmen, Cloud-Anbietern, Bürgernetzwerken und großen Unternehmen dabei hilft, ihren Kunden ein besseres Erlebnis zu bieten. STL bietet 5G-fähige End-to-End-Lösungen an, die von kabelgebunden bis drahtlos, von der Entwicklung bis zur Bereitstellung und von der Konnektivität bis zum Computing reichen. Unsere Kernkompetenzen liegen in den Bereichen der optischen Verbindungstechnik, virtualisierten Zugangslösungen, Netzwerksoftware und Systemintegration. Mehr erfahren (https://www.stl.tech/), Kontaktieren Sie uns (https://www.stl.tech/press_release.html).stl.tech (https://www.stl.tech/)|Twitter (https://twitter.com/STL_tech) | LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/sterlite-technologies-ltd-/) |YouTube (https://www.youtube.com/channel/UCZFZ0whG9iCj6GErP3hrtBw)Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1584294/OSS_solution.jpgLogo: https://mma.prnewswire.com/media/876464/Sterlite_Technologies_STL_New_Logo.jpgPressekontakt:Für weitere Informationen wenden Sie sich an: Medienarbeit KhushbooChawlaTelefon: +91. 9711619114khushboo.chawla@stl.techAgentur Kontakt: Guneet KaurTelefon: +91-8968909392Guneet.kaur@genesis-bcw.comAnlegerbeziehungen: Pankaj DhawanTelefon: +91. 8130788887pankaj.dhawan@stl.techOriginal-Content von: Sterlite Technologies Limited, übermittelt durch news aktuell