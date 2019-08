STI-Report zeigt: Sexualbildung an deutschen Schulen teils mangelhaft / Saarland auf Platz 1, Niedersachsen Schlusslicht / Älteste Richtlinie aus dem Jahr 1987

London/Berlin (ots) - Die Zahl der sexuell übertragbarenKrankheiten steigt seit Jahren konstant. Das TelemedizinportalFernarzt.com hat einen Report zur Sexualbildung an deutschen Schulenerstellt."Dass schulische Bildung extrem wichtig ist, steht außer Frage. ImBesonderen natürlich auch in Bezug auf die eigene Gesundheit", sagtFlorian Tonner, Geschäftsführer von Fernarzt. "Dazu gehört unsererMeinung nach eine frühzeitige und umfassende Aufklärung überHäufigkeit und Ansteckungsgefahren verschiedenster sexuellübertragbarer Krankheiten sowie über die Auswirkungen einerInfektion. Wir sind häufig erstaunt über die Menge der Fragen, diediesbezüglich bei uns eingehen."An erster Stelle steht das Saarland mit 9,5 Punkten, den zweitenPlatz teilen sich Hessen und Sachsen mit 8 Punkten. Besondersauffällig ist, dass alle drei bei inhaltlichen als auch den formellenPunkten überdurchschnittlich gut abschneiden.Den letzten Platz erreichte mit nur 3/13 möglichen PunktenNiedersachsen, dicht gefolgt von Hamburg mit 4 Punkten. Bei beidensind deutliche Defizite in den Lehrplänen zu erkennen.Die Empfehlungen der Lehrpläne variieren nicht nur stark, sondernsind teilweise rund 30 Jahre alt. Der älteste Erlass zur"Aids-Vorsorge bei Erste-Hilfe-Maßnahmen in den Schulen" für das LandSchleswig-Holstein stammt beispielsweise aus dem Jahr 1987.Der vollständige Report mit dem Ranking der einzelnen Bundesländersowie Details zur Methodik und Quellen können hier abgerufen werden:https://www.fernarzt.com/ratgeber/studien/sti-report/Über FernarztFernarzt (www.fernarzt.com) ist eine Telemedizin-Plattform, diePatienten an Ärzte vermittelt und anschließend den Bezug von imBehandlungsverhältnis verschriebenen Medikamenten koordiniert.Dadurch ermöglicht Fernarzt Patienten eine schnelle, sichere undkompetente medizinische Versorgung für gängige Krankheitsbilder. DieMission des Unternehmens ist es, ein digitales Angebotbereitzustellen, um Wartezeiten zu überbrücken und den Zugang zumedizinischer Versorgung zu erleichtern. Fernarzt wurde 2017gemeinsam mit der Digital Health-Plattform Heartbeat Labs gegründet.Pressekontakt:Konstanze Pflüger0157 806 096 91presse@fernarzt.comOriginal-Content von: Fernarzt, übermittelt durch news aktuell