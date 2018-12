STIKO-Empfehlung der Impfung gegen Gürtelrose (FOTO)

München (ots) -- Impfempfehlung gegen Herpes Zoster für alle Personen ab 60 Jahre- Indikationsimpfung für Personen mit einer Grundkrankheit oderImmunschwäche bereits ab einem Alter von 50 Jahren- 99,5% der Erwachsenen über 50 Jahre mit demVarizella-Zoster-Virus infiziert- Gürtelrose - eine schwere, aber impfpräventable ErkrankungDie Ständige Impfkommission (STIKO) empfiehlt die Impfung gegenGürtelrose mit einem neuen Impfstoff für alle Personen ab 60 Jahreals Standardimpfung. Personen mit einer Grundkrankheit oderImmunschwäche empfiehlt die Kommission die Impfung bereits ab einemAlter von 50 Jahren.Damit unterstreicht die STIKO die Bedeutung der Erkrankung für dieöffentliche Gesundheit. In einer ausführlichen Darstellung hat siedie Krankheitslast sowie die Schwere der Erkrankung erläutert. HerpesZoster kann erhebliche Auswirkungen auf die Lebensqualität derPatienten haben, sowohl während der akuten Erkrankung als auch imNachgang, vor allem, falls durch Komplikationen die Ausheilungerschwert oder verzögert wird. Neben den typischen Symptomen derGürtelrose, wie Hautausschlag und starke brennende bis stechendeNervenschmerzen, kann nach dem Abklingen des Ausschlags einePost-Zoster-Neuralgie (PZN) bestehen bleiben, d.h. Schmerzen, diemindestens drei Monate bis zu mehreren Jahren lang anhalten können.Die PZN ist die häufigste Komplikation der Gürtelrose und nur schwerbehandelbar. Einige Patienten leiden sogar lebenslang unter denBeschwerden. Durch die Schmerzen kann die Lebensqualität derPatienten stark eingeschränkt sein und sogar Depressionen können dieFolge sein. Als weitere Komplikationen eines Herpes Zoster könnenunter anderem Sehstörungen oder gar Sehverlust wie auch Hörverlustund in seltenen Fällen Schlaganfälle auftreten.Der Gürtelrose-Impfstoff von GlaxoSmithKline ist zur Präventionvon Herpes Zoster und einer Post-Zoster-Neuralgie (PZN) beiErwachsenen ab 50 Jahren zugelassen. 99,5% der Erwachsenen über 50Jahre sind mit dem Varizella-Zoster-Virus infiziert. Nahezu jederErwachsene kann daher an Gürtelrose erkranken - das Virus überdauertim Rückenmark nach einer Windpockeninfektion in der Kindheit und kannspäter reaktiviert werden. Mit zunehmendem Alter nimmt dieAbwehrkraft des Immunsystems ab - und das Risiko an Gürtelrose zuerkranken nimmt zu.Die Gürtelrose-Impfung wird erst zur Pflichtleistung derGesetzlichen Krankenkassen, wenn der Gemeinsame Bundesausschuss überdie Aufnahme in die Schutzimpfungsrichtlinie entschieden hat. Auchwenn die Kassen die Kosten für die Impfung noch nicht standardmäßigübernehmen, erstatten einige Krankenkassen diese jedoch bereits alsSatzungsleistung bzw. immer mehr auch als Einzelfallentscheidung. Esempfiehlt sich in jedem Fall eine individuelle Nachfrage bei derKrankenkasse. Für Versicherte der privaten Krankenkassen (PKV) sindImpfungen ab STIKO-Empfehlung vertraglich abgedeckt.Weitere Informationen auf www.impfen.dePressekontakt:Dr. Anke HeltenSenior PR-ManagerTel.: 089/360 44-8102E-Mail: Anke.A.Helten@gsk.comBettina BrenneckeLeitung Government Affairs, Market Access & CommunicationsTel.: 0163/3604 025E-Mail: Bettina.B.Brennecke@gsk.comOriginal-Content von: GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell