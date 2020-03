STIHL eröffnet neuen Online-Shop / Trotz widriger Lage - unter stihl.de für die Kunden da (FOTO)

Waiblingen (ots) - Der heimische Garten und die Natur sind in diesen Zeiten für viele ein willkommener Rückzugsort zum eingeschränkten Alltag. Daher hat sich der Gartengerätehersteller STIHL entschieden, den Start seines lang angekündigten Online-Shops vorzuziehen. Seit heute können nahezu alle STIHL Geräte online bestellt und nach Hause geliefert werden."Wir haben uns kurzerhand entschieden, den für Frühjahr geplanten Start unseres Online-Shops vorzuziehen, um unseren Kunden trotz der flächendeckenden Einschränkungen im Einzelhandel einen Anlaufpunkt für STIHL Gartengeräte, Zubehör und Co. zu bieten.", so Norbert Pick, Vorstand Marketing und Vertrieb bei STIHL.Auf der neuen Website sollen die Kunden dieselbe Expertise und gleichen Service wie beim Einkauf im Fachhandel erhalten. Wer sein Gerät nach Hause geliefert bekommt und einsatzbereit macht, findet dafür die passenden Anleitungsvideos und Artikel auf der neuen Seite. Hinzu kommt ein Bereich mit Projektideen und Tipps für den eigenen Garten - von der richtigen Rasenpflege bis zum Heimwerkerprojekt. Ebenso ist der Kundenservice für Rückfragen rund um die Geräte per Telefon oder Mail erreichbar.Gerade jetzt den Fachhandel stärken"Unsere Fachhandelspartner sind voll in das neue eCommerce-Angebot integriert", so Pick weiter. Mit jedem Kauf im neuen STIHL Online-Shop wird dem Kunden ein nahegelegener Fachhändler empfohlen. Dieser ist - wo es die aktuelle Situation zulässt - wie gewohnt der persönliche Ansprechpartner vor Ort und bietet Beratung und professionellen Service. "Für die Bereitstellung dieser Leistungen erhält der lokale Händler beim Kauf eine Vergütung von STIHL. Damit stärken wir dem stationären Fachhandel den Rücken." Weitere Services wie der Onlinekauf mit Abholung und Einweisung beim Händler werden schon bald ergänzt.Die neue Website mit offiziellem Online-Shop ist von nun an unter http://stihl.de abrufbar.Pressekontakt:Petra MöckANDREAS STIHL AG & Co. KGTelefon: +49 (0) 71 51 / 26 - 1360Mail: petra.moeck@stihl.de-------Andreas ReichFAKTOR 3 AGTelefon: +49 (0)40 / 67 94 46-34E-Mail: stihl@faktor3.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/64484/4554183OTS: ANDREAS STIHL AG & Co. KGOriginal-Content von: ANDREAS STIHL AG & Co. KG, übermittelt durch news aktuell