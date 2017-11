STIHL TIMBERSPORTS® Weltmeisterschaft 2017: Jason Wynyard zum neunten Mal Einzelweltmeister - Neuseeland entthront Australien im Teamwettbewerb (FOTO)

Lillehammer/Waiblingen (ots) -Die Weltmeisterschaft der STIHL TIMBERSPORTS® Series 2017 istentschieden: In der Håkons Hall in Lillehammer gewann Neuseeland am3. November vor den Teams aus Polen und Australien dieWeltmeisterschaft im Mannschaftswettbewerb. Am Folgetag verteidigteJason Wynyard seinen Titel im Einzelwettbewerb und krönte sich zumneunten Mal zum besten Sportholzfäller der Welt. Damit gehen 2017beide Titel nach Neuseeland. An beiden Tagen sahen insgesamt mehr als5.500 Zuschauer die Wettkämpfe live in der Arena. 2018 ist Liverpoolzum ersten Mal Gastgeber der STIHL TIMBERSPORTS® Weltmeisterschaft.Nach 2012 fand die STIHL TIMBERSPORTS® Weltmeisterschaft 2017wieder in Lillehammer statt. Die besten Sportholzfäller der Weltsorgten vor insgesamt über 5.500 Zuschauern in der Håkons Hall fürpackende Extremsportwettkämpfe der Extraklasse. Im Einzel am Samstagsicherte sich Jason Wynyard seinen neunten Weltmeistertitel undverwies Brad De Losa aus Australien und den Kanadier Mitch Hewitt aufdie Plätze zwei und drei. Von Beginn an zeigte der Rekordweltmeisteraus Neuseeland starke Leistungen und setzte sich in der Spitzengruppefest. Bei seiner Paradedisziplin Single Buck sorgte er für dieTagesbestzeit und übernahm erstmals die Führung. Diese gab Wynyardbis zum Ende nicht wieder her und verteidigte so seinen Titelerfolgreich. "Der Titel bedeutet mir extrem viel. Nachdem ich bereits2012 in Norwegen Weltmeister wurde, ist dies wieder ein toller Erfolgfür mich. Am Ende kommt es auf die Hot Saw an und hier entscheidenKleinigkeiten", so Wynyard.Diese Kleinigkeiten fehlten einmal mehr Wynyards Konkurrenten:Brad De Losa aus Australien erlaubte sich an der Hot Saw einentechnischen Fehler, der ihn wertvolle Punkte für den Titelgewinnkostete. Gleiches gilt für den Tschechen Martin Komarek, der vor demFinale an der Hot Saw der ärgste Konkurrent Wynyards war.Neuseeländer beenden die Australische Dominanz Bereits am Freitagsicherte sich die Mannschaft aus Neuseeland in einer spannenden unddenkbar knappen Endrunde den Sieg. Die Kiwis um Jason Wynyardbezwangen vor begeistertem Publikum im Finale das Team aus Polen undsicherten sich damit zum vierten Mal den Weltmeistertitel. DieVorjahressieger aus Australien schieden im Halbfinale durch eineZeitstrafe wegen Frühstarts überraschend gegen die Polen aus, dieeine herausragende Vorstellung zeigten und die Überraschung derWeltmeisterschaft waren. Im kleinen Finale gewannen die Australiergegen Kanada und komplettierten so das Podium.Weltmeisterschaft 2018 in LiverpoolZum ersten Mal in der Geschichte des Sportholzfällens wird dasenglische Liverpool Austragungsort der STIHL TIMBERSPORTS®Weltmeisterschaft sein. Am 19. und 20. Oktober 2018 kämpfen diebesten Sportholzfäller der Welt beim internationalen Saisonhighlightwieder um den Titel.Über die STIHL TIMBERSPORTS® WeltmeisterschaftSTIHL TIMBERSPORTS® besteht aus sechs Disziplinen, je drei mit derAxt (Springboard, Standing Block Chop und Underhand Chop) und drei ander Säge (Stock Saw, Single Buck und Hot Saw). In Lillehammer standenTeam- sowie Einzelwettkämpfe auf dem Programm. Beim Team-Relay amFreitag traten jeweils zwei Nationalmannschaften, bestehend aus vierSportlern, im K.o.-System gegeneinander an. Als Staffel wurden dieSportdisziplinen Stock Saw, Underhand Chop, Single Buck und StandingBlock Chop absolviert. Insgesamt kämpften 22 Mannschaften mit mehrals 100 Athleten auf der Bühne um Gold. Im Einzelwettkampf am Samstagtraten die zwölf besten Extremsportholzfäller der Welt in einemRundenwettkampf in allen sechs Disziplinen gegeneinander an.Weitere Informationen sowie Bild- und Videomaterial finden Sieunter www.stihl-timbersports.com oder im Mediapool unterhttp://media.stihl-timbersports.com. Bilder frei für Pressezwecke mitder Nennung "Bild: STIHL TIMBERSPORTS® Series".Pressekontakt:Christopher BorghorstTel.: 07151 / 26-4521Fax: 07151 / 26-84521E-Mail: christopher.borghorst@stihl.deANDREAS STIHL AG & Co. KGBadstraße 11571336 Waiblingenwww.stihl.deOriginal-Content von: STIHL TIMBERSPORTS Series, übermittelt durch news aktuell