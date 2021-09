STIHL Gruppe setzt weltweiten Wachstumskurs fort

Waiblingen (ots) -- Produktion weltweit auf hohem Niveau trotz Versorgungsengpässen- "STIHL Markenwelt" in Waiblingen öffnet 2023- STIHL präsentiert Produkt-Innovationen und untermauert TechnologieführerschaftDie STIHL Unternehmensgruppe setzte ihren Wachstumskurs aus dem vergangenen Geschäftsjahr fort und erzielte von Januar bis August 2021 einen Umsatz in Höhe von 3,51 Milliarden Euro. Das entspricht einem Wachstum von 11,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Das wechselkursbereinigte Umsatzplus beträgt 15,4 Prozent. Zum 31. August 2021 arbeiteten weltweit 19.523 Beschäftigte in der STIHL Gruppe, 7,3 Prozent mehr als Ende 2020. "Wir liegen bei Absatz und Umsatz aller Produktgruppen deutlich über den Vorjahreswerten und über Plan. Das hohe Engagement, die Flexibilität unserer Belegschaft und eine vorausschauende Planung in Produktion, Vertrieb und Logistik haben dies ermöglicht - obwohl Rohstoffknappheit, fehlende Produktionskapazitäten bei Lieferanten und bei STIHL sowie begrenzte Transportkapazitäten zu erheblichen Störungen in den Lieferketten geführt haben. Ohne diese Engpässe hätten wir noch mehr Produkte produzieren und verkaufen können", erklärte der STIHL Vorstandsvorsitzende Dr. Bertram Kandziora bei der Pressekonferenz des Unternehmens, die im Rahmen des Internationalen STIHL Medientags am 15. September stattfand. Für den weiteren Verlauf des Geschäftsjahres ist Dr. Kandziora optimistisch: "STIHL Produkte werden weiterhin stark nachgefragt. Wir produzieren weltweit auf hohem Niveau, um unsere Kunden beliefern zu können."Weltweites Absatzwachstum sowohl im Benzin- als auch im Akku-SegmentIm Vergleich zum Vorjahreszeitraum verzeichnet STIHL auf allen Kontinenten Wachstum beim Absatz. "Ob Profis in der Forstwirtschaft, im Garten- und Landschaftsbau, in Kommunen und Straßenmeistereien oder Privatanwender, die sich während der Pandemie vermehrt mit dem eigenen Garten und ihrem Heim beschäftigen: STIHL Produkte erleichtern den Menschen die Arbeit mit und in der Natur. Die seit Mitte letzten Jahres anhaltend hohe Nachfrage nach unseren Geräten bestätigt, dass wir mit unserem Produktportfolio die Bedürfnisse unserer Kunden treffen", so der STIHL Vorstandsvorsitzende. Beliebte Produkte waren unter anderem der Mähroboter STIHL iMOW, der Akku-Gehölzschneider STIHL GTA 26, Benzin-Motorsägen und Benzin-Freischneider für Hobbyanwender sowie die neuen Akku-Produkte für Profis, die im ersten Halbjahr 2021 eingeführt wurden. Dazu zählen beispielsweise der Akku-Heckenschneider STIHL HLA 135 und die Akku-Motorsense STIHL FSA 135. Dr. Kandziora: "Auch in diesem Jahr beobachten wir einen starken Trend hin zu Akku-Geräten. Erfreulich ist, dass wir bei Produkten mit Benzin- und Elektroantrieb ebenfalls ein Absatzwachstum im zweistelligen Prozentbereich verzeichnen können. Diese Entwicklung zeigt: STIHL ist nach wie vor stark im Benzin-Segment, entwickelt sich aber zunehmend auch zu einem starken Player im Akku-Markt."Produktion weltweit auf HochtourenDie anhaltend hohe Nachfrage nach STIHL Produkten führt jedoch auch zu großen Herausforderungen. So hat das Unternehmen nach wie vor mit weltweit gestörten Lieferketten und erheblichen Versorgungsengpässen bei Rohstoffen und Bauteilen zu kämpfen. Das betrifft beispielsweise Stahl, Kunststoffgranulat und Elektronikkomponenten. "Leider ist es uns aufgrund dieser externen Faktoren nicht überall gelungen, den Bedarf nach STIHL Geräten vollumfänglich zu erfüllen. Aktuell läuft die Produktion weltweit auf Hochtouren, um die entstandenen Rückstände aufzuholen und unsere Kunden besser versorgen zu können", berichtete Dr. Kandziora. "Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter leisten einen großen Beitrag dazu, dass wir diese gewaltigen Herausforderungen stemmen - mit hoher Flexibilität, Sonderschichten und großem persönlichem Einsatz. Derzeit erzielen wir Rekordwerte in Produktion, Logistik und Vertrieb. Nur dank dem enormen Engagement unserer Belegschaft ist unsere erfolgreiche Geschäftsentwicklung möglich", lobte der STIHL Vorstandsvorsitzende die Mitarbeitenden des Familienunternehmens.Umsatz im deutschen Markt über Vorjahresniveau trotz angespannter LiefersituationIm deutschen Markt erzielte STIHL bis August 2021 einen Umsatz, der nochmals deutlich über dem starken Vorjahresniveau liegt. Vor allem die durch den Cocooning-Effekt ausgelöste anhaltend starke Nachfrage nach Produkten für Haus und Garten fördert diese positive Absatzentwicklung. Allerdings ist auch in Deutschland die Liefersituation durch hohe Produktnachfrage, Engpässe bei der Versorgung mit Rohstoffen und Komponenten sowie knappe Frachtkapazitäten weiterhin angespannt, weshalb Fachhandelspartner und Kunden zum Teil auf bestellte Produkte warten müssen.Am 9. Juli 2021 wurde das neue Fertigwarenlager in der STIHL Vertriebszentrale in Dieburg eingeweiht und offiziell in Betrieb genommen. Das Investitionsvolumen beläuft sich auf rund 26 Millionen Euro. Mit dem Neubau erhöht das Unternehmen die Logistikeffizienz und stellt damit die Weichen für zukünftiges Wachstum im deutschen Markt.STIHL Stammhaus wächst und erweitert Kapazitäten für ZukunftstechnologienDas deutsche Stammhaus, die ANDREAS STIHL AG & Co. KG, erzielte von Januar bis August 2021 einen Umsatz von 1,03 Milliarden Euro, der damit 15,9 Prozent über dem Vorjahreszeitraum liegt. "Das sind beachtliche Steigerungsraten, denn wie in der STIHL Gruppe haben wir wegen Versorgungsengpässen auch in den Werken des Stammhauses erhebliche Schwierigkeiten, genügend Vorprodukte, Material und Komponenten für unsere Fertigung zu erhalten", erklärte Dr. Kandziora. Die anhaltend hohe Nachfrage nach E-Bikes sorgt ebenfalls für eine positive Geschäftsentwicklung. "In unserem STIHL Magnesium-Druckguss-Werk in Weinsheim fertigen wir auch Gehäuseteile für E-Bike-Antriebe und beliefern damit Unternehmen in der Fahrradindustrie. Der Trend beim E-Bike geht weiterhin steil nach oben, sodass wir für die nächsten Jahre mit einer Steigerung des Auftragsvolumens rechnen", so der STIHL Vorstandsvorsitzende.Aufgrund des erfreulichen Wachstums ist auch die Beschäftigtenzahl im Stammhaus seit Ende Dezember 2020 gestiegen, um 8 Prozent auf 5.684 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zum Stichtag 31. August 2021. Die Belegschaft verteilt sich auf 4.009 Beschäftigte in Waiblingen, 416 in Fellbach, 257 in Ludwigsburg, 924 in Weinsheim und 78 in Wiechs am Randen. Derzeit sind noch rund 100 offene Stellen im Stammhaus zu besetzen, ein großer Teil davon in Forschung und Entwicklung. Dr. Bertram Kandziora: "Der anhaltende Trend zu Akku-Produkten sowie digitale Technologien, vernetzte und smarte Produkte und Online-Handel nehmen auch für uns an Bedeutung zu. STIHL befindet sich inmitten einer Transformation und dafür stellen wir uns zukunftsfähig auf. Ein wichtiger Baustein ist dabei die Erweiterung unserer Kapazitäten für Zukunftstechnologien in Waiblingen." Das Unternehmen sucht vor allem Spezialisten in den Bereichen Akku, Elektronik, Digitalisierung, Softwareentwicklung, Robotik, Internet of Things (IoT) und E-Commerce.STIHL Markenwelt in Waiblingen öffnet Anfang 2023Der Stammsitz von STIHL in Waiblingen wird derzeit modernisiert und erweitert. Leuchtturm des künftigen Gebäudeensembles ist die dort entstehende STIHL Markenwelt. Sie wird Anfang des Jahres 2023 eröffnet und soll auf insgesamt drei Ebenen die Unternehmens- und Produktgeschichte erlebbar machen sowie den Besucherinnen und Besuchern eine Wissensplattform zu den Themen Wald und Forst bieten. Norbert Pick, STIHL Vorstand Marketing und Vertrieb, stellte den Neubau beim Internationalen Medientag bei einem virtuellen Rundgang vor und betonte: "Alle Bereiche in unserer neuen Markenwelt ermöglichen unseren Kunden, den Fans und allen Interessierten, die Marke STIHL in ebenso informativer wie kurzweiliger Weise erleben zu können. Ich bin davon überzeugt, dass das die Bindung an die Marke STIHL stärkt".STIHL präsentiert Weltneuheiten bei Benzin- und Akku-ProduktenSTIHL stellte beim Internationalen Medientag Innovationen und Produktneuheiten vor, die Profi- und Privatkunden die Arbeit mit und in der Natur erleichtern. Allein im Akku-Segment führt das Unternehmen 10 neue Produkte ein.- "Mit der STIHL MSA 300 präsentieren wir die leistungsstärkste Akku-Motorsäge, die derzeit im Markt verfügbar ist. Damit erreichen wir eine vollkommen neue Dimension bei Sägearbeiten in lärmsensiblen Bereichen und unterstreichen unsere starke Innovationskraft - auch im Akku-Bereich", betonte der STIHL Vorstandsvorsitzende. Das Einsatzspektrum der Profi-Säge im Garten- und Landschaftsbau, in Kommunen und im Forst reicht von punktuellem Entasten, Ablängen und Fällen mittelstarker Bäume bis zum Bauen mit Holz. Für diese Neuheit wurde eigens der Akku-Pack STIHL AP 500 S entwickelt. Dank innovativer Technologie besticht er nicht nur durch einen hohen Energieinhalt bei niedrigem Gewicht, sondern auch durch eine deutlich höhere Lebensdauer im Vergleich zu herkömmlichen Lithium-Ionen-Akkus.- Das STIHL BGA 300 für professionelle Anwendungen ist das erste rückengetragene Akku-Blasgerät im STIHL Sortiment. Es zeichnet sich durch seine enorme Blaskraft sowie die sehr hohe Luftgeschwindigkeit aus. Dank dem zum Patent angemeldeten STIHL Silencer System ist es mit maximal 93 Dezibel das leiseste Gerät seiner Leistungsklasse im Markt und kann auch in lärmsensiblen Bereichen uneingeschränkt betrieben werden.Weitere Akku-Highlights für Profis sind:- die Baumpflegesäge STIHL MSA 220 T, die das Sortiment der STIHL Akku-Baumpflegesägen als leistungsstärkstes Modell anführt- die mobile Transport- und Lade-Box bottTainer, das branchenweit erste Akku-Ladesystem für den mobilen Einsatz, das mit dem ebenfalls neuen Mehrfachladegerät STIHL AL 301-4 das Laden von bis zu 28 Akkus ermöglichtFür Privatanwender kommen folgende Akku-Consumer-Produkte auf den Markt:- der Akku-Hochentaster STIHL HTA 50, mit dem bei der Baumpflege auch Äste in luftiger Höhe vom Boden aus erreicht werden- der Saughäcksler STIHL SHA 56 für ein komfortables Aufsaugen und Kleinhäckseln von Laub und Grünschnitt- das handgetragene und sehr leichte Akku-Blasgerät STIHL BGA 60, für das dank hoher Blaskraft weder feuchtes Laub noch Rasenabschnitte eine Herausforderung sind- der Handsauger STIHL SEA 20 mit einer umfangreichen Serienausstattung und sehr gutem Preis-Leistungs-Verhältnis, der für den Einsatz gegen Schmutz und Staub in Haus, Auto oder Hobbywerkstatt geeignet istAuch im Segment der Benzinmotorsägen untermauert STIHL seine Position als Technologieführer. Mit dem STIHL Hexa-Schneidsystem bringt das Unternehmen eine Weltneuheit auf den Markt, die aus der 3/8"-Rapid-Hexa-Sägekette für Profisägen sowie der Hexa-Feile besteht und ein schnelles und präzises Kettenschärfen erlaubt. Die Schnittleistung der neuen Kette liegt dabei im Vergleich zu einer 3/8"-Rapid-Super um bis zu zehn Prozent höher. Zudem wird das Sortiment erweitert um die Einstiegs-Benzinmotorsäge STIHL MS 162 für private Anwender, die mit einfacher Bedienung, leichter Handhabung und einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis überzeugt.Auch bei digitalen Lösungen präsentiert STIHL Neuheiten:- Der smarte Gehörschutz STIHL ADVANCE ProCOM markiert einen Meilenstein bei der persönlichen Schutzausstattung. Er ermöglicht die direkte Verbindung von bis zu 16 Headsets auf Konferenzniveau, und das auch in lauter Umgebung. Die Reichweite zwischen zwei Geräten beträgt bis zu 600 Meter. Das smarte Produkt ist kombinierbar mit der App STIHL Holzliste.- Neu in Sachen Flottenmanagement ist der Smart Connector 2 A, mit dem Laufzeit und Drehzahl eines Geräts erfasst und via Bluetooth an ein mobiles Endgerät übertragen werden können.Ebenfalls erweitert wird das Sortiment des STIHL Markenshops. Die STIHL Spielzeugsäge, eine der meistverkauften Motorsägen von STIHL, kommt 2022 in einer neuen Auflage. Im Look & Feel der innovativen Benzinmotorsäge STIHL MS 500i bildet sie spielerisch alle Funktionen der "Großen" ab, angefangen bei der beweglichen, austauschbaren Kette über die LED-Betriebsanzeige bis zum neuen Schienendesign. Darüber hinaus präsentiert der Markenshop mit der Bekleidung aus der STIHL COLLECTION 2022 eine Hommage an die Natur und ihr Erleben.STIHL TIMBERSPORTS® Weltmeisterschaft in MünchenDie Einzel-Weltmeisterschaft am 2. Oktober 2021 markiert das Finale der STIHL TIMBERSPORTS® Saison. Die besten Sportholzfäller der Welt kommen in München zusammen, um den wichtigsten Titel der Extremsportserie mit Axt und Motorsäge auszufechten. Neben den vier Meistern der Überseenationen Australien, Neuseeland, Kanada und den USA werden außerdem die acht besten nationalen Meister Europas erwartet. "Auf Publikum muss pandemiebedingt leider noch immer verzichtet werden, ebenso wie auf den spektakulären Teamwettkampf. Wir hoffen, dass sich das im Oktober 2022 bei der WM im schwedischen Göteborg wieder ändern wird", so Dr. Kandziora.UnternehmensporträtDie STIHL Gruppe entwickelt, fertigt und vertreibt motorbetriebene Geräte für die Forst- und Landwirtschaft sowie für die Landschaftspflege, die Bauwirtschaft und private Gartenbesitzer. Ergänzt wird das Sortiment durch digitale Lösungen und Serviceleistungen. 