STIHL Gruppe: Leichtes Absatzplus und neue digitale Geschäftsfelder (FOTO)

Waiblingen (ots) -- Starker Euro und ungünstige Witterungsbedingungen dämpfen Umsatz- Neu eingeführte STIHL Akku-Rasenmäher übertreffenAbsatzerwartungen- Intelligente Lösungen für Smart Forest, Smart Garden und SmartLandscaping"Trotz ungünstiger Witterungsbedingungen und des starken Euroliegt das Absatzvolumen der STIHL Gruppe leicht über demVorjahresniveau", erklärte STIHL Vorstandsvorsitzender Dr. BertramKandziora bei der Pressekonferenz des Unternehmens am 18. September.Dazu haben insbesondere Benzin-Produkte positiv beigetragen. "Hierzeigt sich, dass unsere traditionellen Produkte mit Benzinmotor einwichtiges Standbein sind und langfristig bleiben werden", betonte Dr.Kandziora. Aber auch Gartengeräte, vor allem Akku-Rasenmäher, legtenüberdurchschnittlich zu. Von Januar bis August 2018 hat dasUnternehmen einen Umsatz von 2,65 Milliarden Euro erzielt. Das istein leichter Rückgang von 1,7 Prozent. Bei unverändertenWechselkurseffekten hätte der Absatzerfolg einem Umsatzplus von 4,1Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entsprochen. Jedoch ergibtsich bei der Umrechnung von Währungen in für STIHL wichtigenWeltmärkten - vor allem in den USA, aber auch in Brasilien - aufgrunddes relativ starken Euro ein geringerer Umsatz. Zusätzlich bremstenkurze Vegetationszeiten, insbesondere im west- und mitteleuropäischensowie im nordamerikanischen Raum, aufgrund des langen, kalten Wintersund des sehr heißen Sommers das Wachstum.Neu eingeführte STIHL Akku-Rasenmäher übertreffenAbsatzerwartungenDer gesamte Absatz der STIHL Gruppe ist in den vergangen achtMonaten im Vergleich zum Vorjahreszeitraum leicht gestiegen. "MitAusnahme von Nordamerika liegen nahezu alle Schlüsselmärkteinzwischen über Vorjahresniveau", erklärte der STIHLVorstandsvorsitzende. In Westeuropa haben die Absätze nach einemlangen Winter deutlich angezogen. Dieses Wachstum ist hier vor allemauf eine starke Nachfrage nach STIHL Akku-Produkten zurückzuführen.In Asien und Afrika erzielte das Unternehmen eine zweistelligeAbsatzsteigerung. In Westeuropa gab es eine höhere Nachfrage nachSTIHL Motorsägen und STIHL Akku-Rasenmähern, die im Rahmen desMarkenwechsels zu Beginn dieses Jahres eingeführt wurden. So hat sichhier der Absatz der STIHL Akku-Rasenmäher mehr als verdoppelt. DerSTIHL Vorstandsvorsitzende betonte: "Damit wurden unsereAbsatzerwartungen im Segment der Akkumäher deutlich übertroffen. Diepositive Resonanz bei unseren Kunden zeigt, dass wir mit derUmstellung der grünen VIKING Produktpalette auf die weltweit bekannteMarke STIHL die richtige Strategie verfolgen. Für das Jahr 2019erwarten wir durch den Markenwechsel deutlichen Rückenwind für denAbsatz."Der Personalstand der STIHL Gruppe ist erneut angestiegen. ZumStichtag 31. August 2018 arbeiteten weltweit 16.928 Mitarbeiterinnenund Mitarbeiter im Unternehmen. Das entspricht einem Anstieg von 11Prozent.Umsatz im deutschen Markt trotz Trockenheit über VorjahresniveauSTIHL ist im deutschen Markt gut in das Jahr 2018 gestartet. DerAbsatz bei Benzin-Motorsägen, Akku-Produkten und Robotermähern hatsich positiv entwickelt. Die anfangs frühlingshaften und dannsommerlichen Temperaturen ab April haben diese Entwicklung gefördert."Dann machte sich die anhaltende Trockenheit in vielen RegionenDeutschlands verstärkt bemerkbar. Die Situation ist vergleichbar mitdem Sommer 2003", sagte Dr. Kandziora. Trotz dieser extremenWitterung konnte ein Umsatz über Vorjahresniveau erzielt werden. "Fürden Herbst sind wir zuversichtlich, bei günstigerer Witterung denSchwung vom Beginn des Jahres wiederaufzunehmen. Dafür haben wirstarke Kampagnen, wie die "Super Sägen Wochen", vorbereitet", betonteder STIHL Vorstandsvorsitzende.Umsatz- und Personalwachstum im deutschen StammhausDer Umsatz des deutschen Stammhauses, der ANDREAS STIHL AG & Co.KG, ist in den ersten acht Monaten um 6 Prozent auf 804 MillionenEuro gestiegen. Auch die Beschäftigung hat zugenommen. "Wir konntenviele offene Stellen, die wir vor allem in den Bereichen Akku,Elektronik, Connected Products und IT ausgeschrieben haben,besetzen", erklärte Dr. Kandziora. Zum Stichtag 31. August 2018arbeiteten 4.957 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Stammhaus. Dasentspricht einem Personalzuwachs von 8 Prozent. Insgesamt arbeiten3.885 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Waiblingen, 265 inLudwigsburg, 737 in Prüm-Weinsheim und 70 in Wiechs am Randen. SeitJahresbeginn bis Ende August wurden außerdem 168 befristetBeschäftigte in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis übernommen.Auch in die Ausbildung eigener Fachkräfte wird kräftig investiert.STIHL erhöht die Zahl der neuen Ausbildungsplätze von aktuell 75 imJahr 2018 auf 104 für das Ausbildungsjahr 2019. Erst im Vorjahr hattedas Unternehmen die Anzahl an neu eingestellten Auszubildenden fürdas Jahr 2018 von 60 auf 75 aufgestockt. Das entspricht einerGesamterhöhung von 73 Prozent innerhalb von zwei Jahren. Zusätzlichbildet STIHL mit der Ausbildung zum Fachinformatiker ein neuesBerufsbild aus. "Unsere engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitersind die Basis des Geschäftserfolgs. Unsere Anstrengungen im Bereichder Ausbildung und unsere Investitionen in eigene Fachkräfte gebenuns die Kraft, auch in Zukunft zu wachsen", betonte der STIHLVorstandsvorsitzende.Neue intelligente Lösungen für Smart Forest, Smart Garden undSmart LandscapingIm vergangenen Jahr hat das Unternehmen neue Bereiche, Strukturenund Arbeitsmethoden etabliert, um die Entwicklung von STIHL Produktenmit digitalen Funktionen voranzutreiben. "Diese Arbeit trägt nun ihreFrüchte. In den Feldern Smart Garden, Smart Forest und SmartLandscaping haben wir intelligente Lösungen und vernetzte Produkteentwickelt, die unseren Kunden die Arbeit mit und in der Natur und imheimischen Garten noch mehr erleichtern", verkündete Dr. Kandziora.Für den Smart Garden bietet STIHL ein intelligentes System zurGartenbewässerung und einen Robotermäher - beides per App steuerbar.Im Bereich Smart Forest hat das Unternehmen Virtual und AugmentedReality-Konzepte für das Produkttraining ausgearbeitet und dieweltweit erste Benzin-Motorsäge mit einer sensorgesteuertenKraftstoffdosierung entwickelt. Die neue Software LogBuch - ein Forst4.0-Pilotprojekt - bietet Anwendern in der Forstwirtschaft eineintelligente Lösung zur Geolokalisation eines Objektes,beispielsweise eines Baumes. Die gespeicherten Daten werden in daswebbasierte LogBuch-System übertragen, in dem Sprachnotizenautomatisch in Text umgewandelt und die Informationen zu denentsprechenden Geopunkten in einer digitalen Karte dargestelltwerden.Unter der Bezeichnung STIHL connect pro arbeitet das Unternehmenan einer cloudbasierten Systemlösung für effizientesFlottenmanagement auf digitaler Basis, das Vorteile für den Garten-und Landschaftsbau sowie Kommunen bietet. "Zusätzlich bieten wirGarten- und Landschaftsbauer bereits jetzt mit der SoftwarelösungMemoMeister eine Kommunikations- und Organisationsplattform, die ihreArbeit erheblich erleichtert", sagte Dr. Kandziora. MemoMeister istein Produkt des Startups Freiraum, an dem STIHL seit Beginn desJahres beteiligt ist.STIHL ProduktneuheitenBeim internationalen STIHL Medientag stellte das Unternehmen imAnschluss an die Pressekonferenz zahlreiche Produktneuheiten vor.- Benzin-Motorsäge: Mit der MS 500i präsentiert STIHL die weltweiterste in Serie gebaute Motorsäge mit elektronischerKraftstoffeinspritzung; sie ist ab 2019 im Fachhandelerhältlich. Die Injection-Technologie sorgt für eineBeschleunigung der Sägekette von 0 auf 100 km/h in nur 0,25Sekunden. Das Leistungsgewicht von 1,24 kg/kW ist beiSerienmotorsägen bisher unerreicht. "Die Säge, die wir Ihnen imVorjahr als Prototyp vorgestellt haben, verfügt über einausgezeichnetes Startverhalten und gewährleistet vom Start wegeine optimale Motorleistung", so Dr. Kandziora.- Smart Garden Hub: Mit dem neuen STIHL GCI 100 wird dieSprinkleranlage zum smarten System. Die intelligente Techniksteuert die Bewässerung im Hausgarten sowie auf größeren Flächenwie Parkanlagen und Sportplätzen. Bedient wird der Smart GardenHub per App mit dem Smartphone oder Tablet. Der Wasserverbrauchkann um bis zu 50 Prozent reduziert werden. Das intelligenteSystem kann über eine Cloud bestimmte Produkte andererHersteller erkennen und sich mit ihnen vernetzen.- Cloudbasierte Systemlösung: STIHL connect pro ermöglichtprofessionellen Anwendern in Kommunen oderLandschaftsbaubetrieben das digitale Management von Geräteparksund Arbeitseinsätzen. Der Sensor auf dem Gerät - der STIHL SmartConnector - erfasst die Betriebsstunden und übermittelt diesevia Smartphone oder Tablet des Anwenders an die STIHL Cloud. DieAnwender erhalten über das STIHL connect pro Portal einendetaillierten Überblick über den Status ihrer Geräte undrelevante Daten wie Einsatzart und Einsatzdauer oder anstehendeGerätewartungen. Damit können der Gerätepark und die täglichenArbeitsabläufe besser koordiniert werden.- Robotermäher: Der Robotermäher STIHL iMow RMI 422 PC ergänzt imZuge des Markenwechsels ab Frühjahr 2019 das Produktsortimentvon STIHL. Dank der iMow-App können Nutzer per Smartphone oderTablet den Mäher steuern. Bei den Planungen seiner Arbeit kannder iMow optional auch Daten des Wetterberichts berücksichtigen.- Akku-Rasenmäher: Für die professionelle Grünpflege inlärmsensiblen Bereichen präsentierte das Unternehmen denPrototypen eines neuen Akku-Rasenmähers: den STIHL RMA 765 V. Erverfügt über eine großzügige Schnittbreite von 63 cm und istdank der Zero-Turn-Funktion der Vorderräder sehr wendig. Derwartungsfreie EC-Motor gewährleistet eine lange Lebensdauer.Energie bezieht der Mäher von einem 36-Volt-Lithium-Ionen-Akkuaus dem STIHL Akku System PRO.- Akku-Heckenschneider: Beim Akku-System COMPACT erweitert STIHLdas Sortiment um den leichten Heckenschneider HLA 56. Mit demabwinkelbaren Messerbalken kann der Anwender sowohl über Kopfals auch vertikal und über dem Boden schneiden.- Hochdruckreiniger: Die vier neu entwickelten HochdruckreinigerSTIHL RE 100, RE 110, RE 120 und RE 130 PLUS eignen sich fürvielfältige Einsätze von der Fahrzeugpflege bis zuReinigungsarbeiten auf dem Grundstück. Die vier Geräte derrobusten Kompaktreiniger-Klasse mit bis zu 135 bar Arbeitsdruckverfügen über eine hochwertige Rotordüse mit starkerReinigungsleistung. Der neue Hochdruckreiniger RE 90 ist einleichtes und kompaktes Einstiegsgerät mit besonders attraktivemPreis-/Leistungsverhältnis.Stihl TIMBERSPORTS® Weltmeisterschaft erstmals in GroßbritannienDie Weltmeisterschaft der Stihl TIMBERSPORTS® Series kommterstmals nach Großbritannien: Am 19. und 20. Oktober findet in derEcho Arena in Liverpool das internationale Saisonfinale derKönigsklasse im Sportholzfällen statt. Die besten Athleten der Weltsuchen in Team- und Einzelwettkämpfen die Weltmeister 2018. Imvergangenen Jahr überzeugten die Sportler aus Neuseeland im Team-genauso wie im Einzelwettkampf.UnternehmensporträtDie STIHL Gruppe entwickelt, fertigt und vertreibt motorbetriebeneGeräte für die Forst- und Landwirtschaft sowie für dieLandschaftspflege, die Bauwirtschaft und private Gartenbesitzer.Ergänzt wird die Produktpalette durch ein Gartengerätesortiment, dasbisher unter der Marke VIKING und ab 2019 vollständig unter der MarkeSTIHL vertrieben wird. Die Produkte werden grundsätzlich über denservicegebenden Fachhandel vertrieben - mit 38 eigenen Vertriebs-undMarketinggesellschaften, rund 120 Importeuren und mehr als 45.000Fachhändlern in über 160 Ländern. STIHL produziert weltweit in siebenLändern: Deutschland, USA, Brasilien, Schweiz, Österreich, China undPhilippinen. Seit 1971 ist STIHL die meistverkaufte Motorsägenmarkeweltweit. Das Unternehmen wurde 1926 gegründet und hat seinenStammsitz in Waiblingen bei Stuttgart. STIHL erzielte 2017 mit 15.875Mitarbeitern weltweit einen Umsatz von 3,8 Milliarden Euro.Pressekontakt:Ihr Ansprechpartner für die Tages- und Wirtschaftspresse:ANDREAS STIHL AG & Co. KGDr. Stefan CaspariLeiter Unternehmenskommunikation und ÖffentlichkeitsarbeitAndreas-Stihl-Straße 4 / 71336 WaiblingenTel.: +49 - (0) 7151/26-1402Fax: +49 - (0) 7151/26-81402E-Mail: stefan.caspari@stihl.deOriginal-Content von: ANDREAS STIHL AG & Co. KG, übermittelt durch news aktuell