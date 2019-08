STICHWORT: IFA

BERLIN (dpa-AFX) - Die IFA in Berlin gilt als Leitmesse für Unterhaltungselektronik und Hausgeräte.



Anders als die Fachmesse CES in Las Vegas ist die IFA in erster Linie eine Publikumsmesse mit einem umfangreichen Unterhaltungsprogramm. Für den Handel ist sie ein wichtiger jährlicher Treffpunkt und läutet das Weihnachtsgeschäft ein.

Die erste "Große Deutsche Funkausstellung" fand in Berlin im Dezember 1924 statt. 1930 sprach Albert Einstein ein Grußwort zur Eröffnung, das über Rundfunk übertragen wurde. Während der Nazizeit wurde 1933 der erste "Volksempfänger" unter dem Funkturm präsentiert, 1935 feierte das erste Tonbandgerät Magnetophon K1 von AEG Premiere.

In der Nachkriegszeit gab es zahlreiche technische Neuheiten auf der Messe. 1967 etwa gab der damalige Bundesaußenminister und spätere Bundeskanzler Willy Brandt den Startschuss für das erste Farbfernsehen mit dem PAL-Standard in Deutschland. 1985 gab es eine erste Demo des hochauflösenden Standards HDTV zu sehen. Seinen Namensgeburtstag feierte das Komprimierungsverfahren MP3 des Fraunhofer-Instituts vor 20 Jahren auf der IFA.

Heute bezeichnet sich die Messe nicht mehr als Internationale Funkausstellung, sondern nennt sich offiziell IFA mit dem Zusatz "Consumer Electronics Unlimited". In diesem Jahr findet die Messe am Funkturm offiziell vom 6. bis zum 11. September statt.