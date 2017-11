STERN zieht Erscheinungstermin auf Mittwoch vor

Hamburg (ots) - Nach dem Scheitern der Koalitionssondierungenzieht der STERN in dieser Woche seinen Erstverkaufstag vor underscheint in einer Teilauflage bereits am Mittwoch. Das aktuelle Heftbeleuchtet alle Hintergründe der Jamaika-Krise, klärt, wie es dazukommen konnte und zeigt die politischen Folgen auf. Im Interviewäußern sich Cem Özdemir und Wolfgang Kubicki zu den aktuellenEntwicklungen.Pressekontakt:Sabine GrüngreiffLeiterin MarkenkommunikationGruner + Jahr GmbH & Co KGTelefon: 040 / 37 03 - 2468E-Mail: gruengreiff.sabine@guj.dewww.stern.deOriginal-Content von: Gruner+Jahr, STERN, übermittelt durch news aktuell