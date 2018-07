Hamburg (ots) -Ein Tag mit den Lesern anlässlich des 70. STERN-Jubiläums /Weitere Jubiläums-Highlights: STERN-Jubiläumsausgabe undSenatsempfang auf Einladung von Hamburgs Erstem Bürgermeister70 Jahre STERN. 70 Jahre Journalismus. Große, bewegendeGeschichten in Print und Digital. Und auch mit seinen jüngstenMagazinen - CRIME, DR. v. HIRSCHHAUSENS STERN GESUND LEBEN und "JWD."- zeigt der STERN, was publizistisch in ihm steckt. Wer die Macherhinter den Geschichten sind, was sie an- und umtreibt, wie dieGeschichten entstehen und was es braucht, um diese zu erzählen, davonkönnen sich Interessierte ein Bild machen: Zum Geburtstag öffnet derSTERN seine Redaktionsräume und lädt am 15. September zum "Tag desJournalismus" ein.Christian Krug, STERN-Chefredakteur: "Wir laden unsere Leserinnenund Leser, Abonnenten und alle Interessierten zu einem Tag deroffenen Tür ein. Wir möchten zeigen: Wie arbeiten unsere Redakteureund Reporter? Und wir möchten wissen: Was wünschen sich unsere Leser?Ein Tag zum Austauschen und Diskutieren, der informieren undunterhalten will - Eigenschaften, die großen Journalismus im Kernauszeichnen und lebendig machen: so wie den STERN seit 70 Jahren."Während eines Rundgangs durch die Ressorts, bei Vorträgen,Interviews und Diskussionsrunden lässt sich die STERN-Redaktion beiihrer Arbeit über die Schulter schauen und kommt mit ihren Lesern insGespräch. Neben aktuellen Themen aus Bild-, Titel-, Politik-,Wissens- und Kulturressort sowie dem STERN Digital Newsroom werdenauch kritische Momente aus 70 Jahren STERN nicht ausgeblendet. Soöffnet die Redaktion auch ihren "Giftschrank" und lässt die Besucherin die gefälschten Hitler-Tagebücher schauen. DasVeranstaltungsprogramm wird hier veröffentlichtwww.stern.de/70jahrestern.Alexander Schwerin, Publisher STERN-Gruppe: "Journalismus ist einhohes Gut in einer freiheitlichen Gesellschaft. Und dieses Gut wollenwir ordentlich feiern: im Dialog mit unseren Lesern, transparent,selbstkritisch und fröhlich. Wenn unsere Gäste am Ende des Tages mitdem Gefühl nach Hause gehen, inspiriert worden zu sein, einenEinblick in die Arbeit von Journalisten bekommen zu haben und Spaßdabei hatten - dann war dieser Tag ein voller Erfolg für uns.""Tag des Journalismus", am 15. September 2018, 10:00 bis 18:00Uhr, bei Gruner + Jahr, Am Baumwall 11 in Hamburg. Tickets zum Preisvon 8,00 Euro ab sofort erhältlich unter www.stern.de/70jahresternsowie am Veranstaltungstag an der Tageskasse.Weitere Jubiläums-Highlights: Am 20. September erscheint dieSTERN-Jubiläumsausgabe mit einer Hefterweiterung (Ausgabe 39/2018).Zuvor erfährt der STERN eine besondere Ehre durch Hamburgs ErstenBürgermeister. Peter Tschentscher lädt im August aus Anlass des 70.Geburtstags vom STERN zu einem Senatsempfang ins Rathaus ein.Pressekontakt:Sabine GrüngreiffGruner + Jahr GmbHLeiterin MarkenkommunikationTelefon: 040 / 37 03 - 2468E-Mail: gruengreiff.sabine@guj.deInternet: www.stern.deOriginal-Content von: Gruner+Jahr, STERN, übermittelt durch news aktuell