Hamburg (ots) -Nach "Mallorca" kommt jetzt das zweite STERN REISE-Heft in denHandel, das sich einer weiteren Lieblingsinsel der Deutschen widmet:Sylt. Der STERN schickt mit dem Magazin die Leser in Wort und Bildauf Entdeckungstour über die Insel - ins Watt, zu ausgewähltenRestaurants und Windsurf-Spots, zeigt das Leben der Einheimischen undzeichnet die Geschichte der heutigen Ferieninsel nach. Außerdem gebenmit Krimiautor Friedrich Ani und Moderator und Autor Eckart vonHirschhausen gleich zwei prominente Inselfans Einblicke in ihreSylt-Erlebnisse.STERN REISE "Sylt", ab 1. Juni zum Copypreis von 6,50 Euro imHandel. Die Druckauflage beträgt 100.000 Exemplare.