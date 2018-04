STERN: Jens König wird Korrespondent in New York

Hamburg (ots) - Jens König wird ab 1. Juli 2018 als Korrespondentdes STERN in New York arbeiten. Er ist seit knapp vier Jahren Leiterdes STERN-Hauptstadtbüros in Berlin. Davor arbeitete er viele Jahreals politischer Reporter. Für sein Porträt "Politik. Macht. Einsam"über Gregor Gysi wurde er 2013 für den Nannen Preis nominiert.Zusammen mit Nicolas Büchse, seit Juli 2017 im New Yorker Büro tätig,bildet er ein Reporter-Team, das für die politische Berichterstattungdes Magazins aus den Vereinigten Staaten zuständig ist. Die Leitungdes Hauptstadtbüros in Berlin übernehmen die Leitenden Redakteure desRessorts Politik und Wirtschaft, Franziska Reich und Stefan Schmitz.Pressekontakt:Sabine GrüngreiffGruner + Jahr GmbH & Co KGLeiterin MarkenkommunikationTelefon: 040 / 37 03 - 2468E-Mail: gruengreiff.sabine@guj.deInternet: www.stern.deOriginal-Content von: Gruner+Jahr, STERN, übermittelt durch news aktuell