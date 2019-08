STERN-Fotoarchiv in München eingetroffen / Präsentation der Schenkung in der Bayerischen Staatsbibliothek mit Staatsminister Bernd Sibler

Hamburg (ots) - Im Beisein von Bernd Sibler, dem BayerischenStaatsminister für Wissenschaft und Kunst, findet heute dieerstmalige Vorstellung des analogen Fotoarchivs des STERN in derBayerischen Staatsbibliothek (BSB) statt, an der auch ehemaligeSTERN-Fotografen teilnehmen. Gezeigt wird zudem eine kleine Auswahlan Aufnahmen. Der Hamburger Verlag Gruner + Jahr schenkte Anfang 2019das mehr als 15 Millionen Fotos umfassende analoge Fotoarchiv derBibliothek, um die langfristige Existenz des Archivs zu sichern undes für die Öffentlichkeit und die Forschung zugänglich zu machen.Der aufwendige Transport von Hamburg nach München, verteilt aufacht LKW-Ladungen, ist abgeschlossen. Er erfolgte unter intensiverBegleitung von Kuratoren und Restauratoren der BayerischenStaatsbibliothek. Das Archiv ist aktuell in einem Außenmagazin derBibliothek untergebracht. Für die spätere Nutzung der Fotos ist dieKlärung der Nutzungsrechte essentiell. Diesbezügliche Gespräche undVerhandlungen mit den Fotografen laufen bereits erfolgreich. Es istgeplant, im Rahmen eines großen Digitalisierungsprojekts diesenBestand in den nächsten Jahren zügig zu digitalisieren und damit zurVerfügung zu stellen.Das Archiv umfasst mehr als 15 Millionen Fotos aus den Jahren 1948bis 2001 in Form von Abzügen, Negativen und Dias und stellt damiteine der größten Fotosammlungen in öffentlicher Hand imdeutschsprachigen Bereich dar. Es gilt als visuelles Gedächtnis derBundesrepublik und als eines der international bedeutendstenDokumente des Fotojournalismus. Mit seinen vielfach ausgezeichnetenbildstarken Reportagen entwickelt der STERN eine einzigartigevisuelle Kraft und setzt seit über 70 Jahren Maßstäbe imMagazinjournalismus. Mit der Bayerischen Staatsbibliothek übernimmteine der weltweit führenden Gedächtnisinstitutionen die Verantwortungfür dieses einzigartige Kulturgut. Der Schenkungsvertrag umfasstneben der konservatorischen Betreuung des Fotoarchivs auch seineschrittweise Digitalisierung durch die Bibliothek und die rechtlicheKlärung seiner Nutzungsbedingungen.Bernd Sibler, Bayerischer Staatsminister für Wissenschaft undKunst: "Fotos sind besondere Quellen der Geschichte, siekommunizieren unmittelbar, bringen Botschaften, Ereignisse, Emotionenauf den Punkt und prägen sich ein. Dass die BayerischeStaatsbibliothek die wichtige Aufgabe übernimmt, die mehr als 15Millionen Fotos des STERN-Archivs für die Zukunft zu bewahren, machtmich stolz. Das unterstreicht ihre internationale Bedeutung."Frank Thomsen, STERN-Publisher: "Das STERN-Bildarchiv ist eineüber ein halbes Jahrhundert gewachsene Sammlung vollerunterschiedlichster Momente der Weltgeschichte. Es langfristig zuerhalten und zugänglich zu machen, bedeutet eine gewaltige Aufgabe.Die Bayerische Staatsbibliothek zählt zu den renommiertestenInstitutionen für die Sammlung und Kuratierung kulturellen Erbes. Beiihr sind die Bilder in allerbesten Händen. Deshalb ist heute einFesttag für den STERN, für die Fotografen und für allezeitgeschichtlich Interessierten."Klaus Ceynowa, Generaldirektor der Bayerischen Staatsbibliothek:"Mit dem STERN-Fotoarchiv positioniert sich die BayerischeStaatsbibliothek einmal mehr als Gedächtnisinstitution von Weltrang.Mit der schrittweisen Digitalisierung des Archivs wird seine visuelleKraft und seine immense zeithistorische Bedeutung für die breiteÖffentlichkeit dauerhaft sichtbar werden - und dies global imInternet."Druckfähige Pressebilder erhalten Sie über u.g. Pressekontakte.Über die Bayerische StaatsbibliothekDie Bayerische Staatsbibliothek, gegründet 1558 durch HerzogAlbrecht V., genießt als internationale ForschungsbibliothekWeltrang. Mit rund 33 Millionen Medien gehört die Bibliothek zu denbedeutendsten Gedächtnisinstitutionen der Welt. Das Fotoarchiv derBibliothek umfasst nunmehr mehr als 17 Millionen Bilder und ist damiteines der größten Fotoarchive in einer öffentlichen Einrichtung imdeutschen Sprachraum. Mit mehr als 2,3 Millionen digitalisiertenWerken verfügt die Bayerische Staatsbibliothek über den größtendigitalen Datenbestand aller deutschen Bibliotheken. Die Bibliothekbietet vielfältige Dienste im Bereich innovativer digitalerNutzungsszenarien an.Über den STERNGroße Geschichten, die die Menschen bewegen, eine klare Haltung zuden relevanten gesellschaftlichen Fragen und seine vielfachausgezeichnete Optik machen den STERN seit über 70 Jahren einzigartigin der deutschen Medienlandschaft. 