STERN Digital: Laura-Lena Förster und Tolgay Azman werden stellvertretende Chefredakteure (FOTO)

Hamburg (ots) -Anna-Beeke Gretemeier (31), seit Oktober Chefredakteurin von STERNDigital, holt Laura-Lena Förster (35) und Tolgay Azman (27) zum 1.Januar als stellvertretende Chefredakteure in ihr Führungsteam.Laura-Lena Förster kam im Sommer 2014 als Redakteurin vom Dienstzu STERN Digital. Ein Jahr später übernahm sie die Leitung desNewsdesks. 2016 wurde sie Head of Website. Förster volontierte beimWestfalen-Blatt und war dort anschließend als Wirtschafts- undOnlineredakteurin tätig, bevor sie zu STERN Digital wechselte.Tolgay Azman ist Redaktionsleiter von BUSINESS PUNK. EinSchwerpunkt seiner Aufgaben liegt auf dem Aufbau von BUSINESS PUNKOnline, mit eigener Content- und Erlösstrategie. Schon seit 2013kümmert er sich um den digitalen Auftritt des Wirtschafts- undLifestyle-Magazins, zunächst als Social Media Manager, später alsDigital Business Manager.Anna-Beeke Gretemeier, Chefredakteurin STERN Digital: "Ich freuemich riesig, die beiden für diese Aufgabe gewonnen zu haben. Lauraund ich arbeiten schon lange eng zusammen. Laura ist eineherausragende Digitaljournalistin mit dem richtigen Gespür für guteGeschichten und unsere Leser. Sie wird in ihrer Rolle gemeinsam mitder Redaktion neue Storytelling-Standards für uns setzen.Tolgay ist ein absoluter Allrounder im Digitalgeschäft. Er kenntdie Trends, die Entscheider und die jungen Wilden aus derStart-up-Szene. Es bringt wahnsinnig Spaß, mit ihm kreativ zu werdenund neue journalistische Marktstrategien zu entwickeln.Alle zusammen haben wir die Power und den Spirit, für die STERNDigital steht: News & Rock'n Roll."