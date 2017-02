STERN.DE: Anna-Beeke Gretemeier wird stellvertretende Chefredakteurin (FOTO)

Hamburg (ots) -Anna-Beeke Gretemeier, Managing Editor Digital bei STERN.DE,übernimmt zum 1. März die neu geschaffene Position derstellvertretenden Chefredakteurin.Die 30-Jährige begann ihre journalistische Laufbahn 2006 als freieReporterin in der Lokalredaktion von BILD Hamburg. Anschließend zogsie von der Elbe an die Spree, absolvierte ein Volontariat an derAxel-Springer-Akademie und schrieb während dieser Zeit für BILD undWELT Kompakt. Später mitverantwortete sie die Gründung derWebTV-Abteilung von BILD.DE, zunächst als CvD, später alsstellvertretende Leiterin. 2011 machte Gretemeier sich mit einemStart Up selbstständig und arbeitete zusätzlich als Referentin fürPresse- und Öffentlichkeitsarbeit beim NABU. 2014 wechselte sie zuSTERN.DE in das Berliner Hauptstadtbüro. Seit Dezember 2015 ist siein der Hamburger Stammredaktion als Managing Editor mit demSchwerpunkt Video und Social Media beschäftigt.Philipp Jessen, Chefredakteur STERN.DE und Mitglied derSTERN-Chefredaktion: "Ich freue mich sehr, mit Anna-Beeke Gretemeiereine herausragende Journalistin und geschätzte Kollegin an meinerSeite zu haben. In der neuen Position wird sie ihre Stärken jetztnoch mehr nach Innen und nach Außen einsetzen können und STERN.DEweiter voranbringen - Rock'n'Roll!"Pressekontakt:Tamara KiesergGruner + Jahr GmbH & Co KGPR/Kommunikation STERN.DETelefon: 040 / 37 03 - 5550E-Mail: kieserg.tamara@guj.deInternet: www.stern.deOriginal-Content von: Gruner+Jahr, STERN, übermittelt durch news aktuell