Hamburg (ots) -Für den opulenten Bildband "Island" begaben sich NaturfotografMichael Poliza und STERN-Chefredakteur Christian Krug in das Land derTrolle und Geysire.Seit mehreren Jahren lässt Island den Fotografen Michael Polizanicht mehr los. Wann immer er Zeit findet, kommt er auf die Insel unddokumentiert deren wilde Schönheit. Auch Christian Krug kam übermehrere Jahre immer wieder nach Island. Gemeinsam haben die beidenAutoren dort aber nicht nur die atemberaubendsten Landschaftengesucht. In vielen Interviews und Begegnungen hat das Autorenteamtief in die Seele des Landes geblickt. Viele Einwohner sind in Sorgeüber die Zerstörung ihrer Naturschönheiten durch den einsetzendenMassentourismus. Um die Natur zu schützen und die Menschenmassen zuorganisieren, ist eine Strategie zwingend notwendig, sagen nicht nurUmweltaktivisten. Die Isländer sind heute an einem Punkt angelangt,an dem sie sich fragen müssen: Wie schützen wir unser Paradies undtreiben trotzdem den Tourismus als Einkommensquelle voran? Wie lösendie Isländer diesen Zwiespalt auf?Um Antworten zu finden, besuchten Michael Poliza und ChristianKrug unter anderem Walbeobachter, Pferdezüchter, Pfarrer, Taucher,Unternehmer und den einzigen Gerichtsmediziner der Insel.Der gebundene Bildband ist im Delius Klasing Verlag mit der ISBN978-3-667-11414-3 erschienen und ab sofort zum Preis von 39,90 Euroim Handel erhältlich. Er hat einen Umfang von 300 Seiten.