STEPN: Höhenflug dieser Kryptowährung!

STEPN (GMT) schoss in den letzten sieben Tagen um fast 210% in die Höhe und war damit der Top-Gewinner in diesem Zeitraum. Top-Gewinner der Woche bis zum 4. April 2022 (Daten über CoinMarketCap)

Cryptocurrency 7-Tage-%-Veränderung (+/-) Gesamthöchstwert/Erreichtes Datum % Veränderung (+/-) seit Allzeithoch(GMT) +210% $3,11 Am 1. April 2022 -22,2%(GLMR) +74,9% $437 Am 11. Jan. 2022 -98,8%(SKL) +54% $1,22 am 12. März 2021 -78,6%(WAVES) +45,6% $62,36 Am 31. März