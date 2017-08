STEINHOFF meldet sich zu Wort

Das Papier des deutsch-südafrikanische Möbelkonzerns Steinhoff fällt heute zweistellig in den Keller. Dabei wies die Muttergesellschaft des Möbeldiscounters Poco am Donnerstag Vorwürfe unredlicher Geschäftspraktiken zurück, die in einem Medienbericht thematisiert worden waren. Die Quelle einiger dieser Vorwürfe sei ein ehemaliger Geschäftspartner, mit dem sich der Konzern...