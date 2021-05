STEICO Aktie: Hier wurden die Erwartungen übertroffen!

Weitere Suchergebnisse zu "Steico":

STEICO hat seinen Erfolgskurs im vergangenen Jahr trotz coronabedingter Einschränkungen fortgesetzt. Nach vorläufigen Zahlen ist der Umsatz um 9,9% gestiegen. Gute Geschäfte in Frankreich und Deutschland konnten die schwächere Entwicklung in anderen Ländern wie Großbritannien mehr als ausgleichen. Die operative Marge ist dagegen von 11,6 auf 10,8% geschrumpft. Zu bedenken ist jedoch, dass der Konzern im Vorjahr von einem Sonderertrag in ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



