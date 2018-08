STEAM-Lernroboter von Makeblock gewinnen 2018 Family Choice Awards

San Diego, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Makeblock, der führendeAnbieter von STEAM-Lernlösungen, meldete heute, dass seineLernroboter mBot und Codey Rocky für ihreSoftware-Hardware-kombinierte Codierungslösung sowieEinsteigereignung mit den 2018 Family Choice Awards ausgezeichnetwurden.Dies ist gemeinsam mit der finnischen Kokoa(https://kokoa.io/products/mbot-series-steam-robots)-Zertifizierungin 2018 die zweite internationale Auszeichnung für den mBot.Makeblock richtete dieses Jahr außerdem gemeinsam mit VernierSoftware & Technology für mBot den CSTA-Standardkurs Coding withmBot: Self-Driving Vehicles Activities Module(https://www.vernier.com/products/books/mbot-msdv-e/) (Kodieren mitmBot: Aktivitätsmodul für selbstfahrende Fahrzeuge) aus.Diese Auszeichnungen sind eine Ergänzung der siebeninternationalen Ehrungen, die Makeblock bereits erhalten hat, wie z.B. die Gold Edison Awards, Deutschlands IF Design Award, die CESInnovation Awards, Deutschlands Red Dot Product Design Award,Amerikas IDEA Gold Award, Koreas K-Design Gold Award und Japans GoodDesign Award.Die Family Choice Awards (http://www.familychoiceawards.com/) sindein Teil von Family Magazines und würdigen die besten Produkte,Dienste und Ressourcen für alle Familienmitglieder, einschließlichgeliebter Haustiere. Seit 22 Jahren sind die Family Choice Awardseines der begehrtesten, familienfreundlichenVerbraucherpreis-Programme in den Vereinigten Staaten."Makeblock versetzt Menschen in die Lage, Ideen umzusetzen, indemüber 500 mechanische Bauteile, intelligente Roboter undleistungsstarke Software bereitgestellt werden sowie eininternationaler Robotikwettbewerb ausgerichtet wird. Wir haben unszum Ziel gesetzt, Bildung auf die nächste Ebene zu führen und setzenuns intensiv dafür ein, die Grenzen schöpferischer Kreativitätabzubauen und Kindern zu helfen, Spaß an kreativer Gestaltung zuentwickeln", so Jasen Wang, Gründer und CEO von Makeblock.Die Siegesprodukte im ÜberblickmBot (https://www.makeblock.com/steam-kits/mbot) ist einprogrammierbares Roboter-Kit für STEAM-Lernen der Einstiegsklasse. Eslässt sich leicht zusammenbauen und Kinder können durch einepraktische Lernerfahrung mechanisches sowie elektronisches Wissenerwerben. mBot verfügt über drei voreingestellte Modi:Hindernisvermeidung, Linienbefolgung und Fernsteuerung. Was dieCodierung angeht, läuft mBot über mBlock5(https://www.makeblock.com/software/mblock5), eine grafischeProgrammier-Software, die Kindern ermöglicht, ihre Roboter durcheinfaches Drag-and-Drop für das Ausführen verschiedener Aufgaben zuprogrammieren. mBot wird durch das Aktualisieren vonCodierungs-Lehrbüchern und Online-Tutorien unterstützt, um einekontinuierliche Lernerfahrung zu bieten. Auf Amazon (https://www.amazon.com/Makeblock-Mechanical-Entry-Level-Programming-Creativity/dp/B00SK5RUQY/) erhältlich.Codey Rocky (https://www.makeblock.com/steam-kits/codey-rocky) istein intelligenter Roboter, der einen leichten Einstieg in dieCodierung und AI bietet. Er kombiniert benutzerfreundlicheRobotik-Hardware mit der grafischen Programmiersoftware mBlock5(https://www.makeblock.com/software/mblock5) und bietet Kindern soeine freundliche und unterhaltsame Erfahrung beim Erstellen ihrerersten Codezeile. Mit fortschreitendem Wissen hilft Codey RockyKindern, ihre Codierungsfähigkeiten mit einer schnellen Umstellungvom Grafikmodus zu Python auf mBlock5 weiterzuentwickeln. mBlock5unterstützt zusätzlich AI und IoT. Auf Amazon(https://www.amazon.com/dp/B07CGH8NZ7) erhältlich.Informationen zu MakeblockMakeblock Co., Ltd, gegründet 2013, ist ein führender Anbieter vonSTEAM-Lernlösungen. Makeblock, dessen ZielgruppeSTEAM-Bildungsbereiche, Unterhaltungsbranchen für Schulen,Bildungseinrichtungen und Familien sind, bietet vollständigeHardware-, Software- und Content-Lösungen sowie Robotikwettbewerbeder Spitzenklasse, um die tiefgreifende Integration von Technologieund Bildung zu fördern. Weitere Informationen finden Sie @Makeblockauf Facebook (https://www.facebook.com/Makeblock/) oder Twitter(http://www.twitter.com/makeblock) sowie unter www.makeblock.com.Informationen zu den Family Choice AwardsDie Family Choice Awards sind ein Teil von Family Magazines, derins Leben gerufen wurde, um die besten Produkte, Dienste undRessourcen für alle Familienmitglieder, einschließlich geliebterHaustiere, zu würdigen. Seit 22 Jahren sind die Family Choice Awardseines der begehrtesten, familienfreundlichenVerbraucherpreis-Programme in den Vereinigten Staaten.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/726114/Makeblock_mBot.jpgFoto -https://mma.prnewswire.com/media/726115/Makeblock_Codey_Rocky.jpgPressekontakt:Mason Zhong+86-186-8873-6642Original-Content von: Makeblock Co., Ltd., übermittelt durch news aktuell