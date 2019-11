STARTnet expandiert nach Europa und Asien

Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) - Die Plattform lockte in der Saatchi Galleryviele Investoren und Kunstliebhaber anNach ihrem erfolgreichen Auftakt in Großbritannien, erweitert die sozialeNetzwerk-Kunstplattform STARTnet nun ihre globale Präsenz. Angesichts deserwarteten Starts für das erste Halbjahr 2020 präsentierte STARTnet im Septemberin der Londoner Saatchi Gallery die wichtigsten Funktionen und dasGeschäftsmodell von STARTnet. Die Plattform hat die Aufmerksamkeit mehrererInvestoren auf sich gezogen. Derzeit laufen Verhandlungen mit Unternehmen inGroßbritannien, Deutschland, Japan, China und Thailand.Unter dem Motto "Making art easy and close in your hands" stellte STARTnet ihreTechnologie in den Bereichen Social Commerce, Big Data-Analyse,Online-to-Offline (O2O) und Blockchain-Dienste vor.Thom Kim und Theo Kim (Mitinhaber von STARTNET Europe) erwarten, dass STARTnetmit der renommierten Saatchi Gallery den Kunstmarkt revolutioniert, indembestehende Kunstinhalte konsolidiert und in die neueste Technologie von heuteintegriert werden.STARTnet leitet die nächste Ära der Blockchain-Technologie ein und ist kürzlicheine Partnerschaft mit Klaytn eingegangen, der Blockchain-Plattform von Kakao,die nun in dem Premium-Smartphone von Samsung integriert ist. DiesePartnerschaft wird ein neues Ökosystem schaffen, welches die BlockchainTechnologie der Öffentlichkeit zugänglich macht und so neue Möglichkeiten fürstrategische Partnerschaften schafft.David Ciclitira, Vorsitzender der PCA, Gründer der börsennotierten AIM, LiveCompany Group plc, und STARTnets erster Investor, schwört auf STARTnet. "Ich binfest davon überzeugt, dass STARTnet ein großes Potenzial hat, einUnicorn-Unternehmen zu werden. Mit der besten innovativen digitalenInfrastruktur in Südkorea könnte STARTnet der Wegbereiter auf diesemkonventionellen und weniger digitalisierten Kunstmarkt werden. Der globaleKunstmarkt wurde im Jahr 2018 auf rund 67 Milliarden US-Dollar geschätzt undseine Online-Präsenz liegt deutlich unter 10 Prozent, was eine Chance fürWachstum bietet."Heesun Park, CEO von STARTnet, erklärte: "Unser Team war von der Art und Weise,wie Kapitalanleger und Kunstliebhaber auf die Einführung von STARTnet in derSaatchi Gallery reagierten, total begeistert. Unsere Plattform wird einenWendepunkt in der Kunstindustrie darstellen und gleichzeitig Künstler auf derganzen Welt unterstützen."Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1035029/startnet.jpgPressekontakt:contact@startnet.com;SunJu Leesunju.lee@artwa.net+82 10 6385 3643Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/139102/4450413OTS: ARTWA PlatformOriginal-Content von: ARTWA Platform, übermittelt durch news aktuell