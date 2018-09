Mit STARBUZZ und etablierten Handels- und Logistikunternehmen starten Startups digital durch (FOTO)

Mülheim an der Ruhr (ots) -Nach zwölf Monaten intensiver Arbeit war es gestern soweit:ausgewählte Kandidaten der Startups des ersten Jahrgangs aus demSTARBUZZ Accelerator stellten ihre Arbeiten vor. Zu den Unterstützerndes "Beschleuniger-Projekts" der Wirtschaftsförderung und desruhr:HUBs gehören auch Wirtschaftsminister Pinkwart und ALDI SÜD."Innovationen und Digitalisierung sind Treiber in allen Branchenund STARBUZZ ist ein tolles Beispiel dafür wie diese Chance inNordrhein-Westfalen in Kooperation mit Startups für traditionelleHandels- und Logistikunternehmen genutzt werden kann." Mit diesemKompliment begrüßte Prof. Dr. Andreas Pinkwart, Minister fürWirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes NRW,gestern zahlreiche Startups sowie Handels- und Logistikunternehmen aminternationalen Standort von ALDI SÜD in Mülheim an der Ruhr.STARBUZZ verschafft Zugang zur Handels- und LogistikbrancheAuf der Veranstaltung bekamen die Startups aus den ersten beidenFörderungsrunden von STARBUZZ die Möglichkeit, vor Vertretern vonLogistik- und Handelsunternehmen über ihre Arbeit zu referieren. ImAnschluss wurde in einer Podiumsdiskussion gemeinsam mit MinisterAndreas Pinkwart über die Rolle von Handels- und Logistikunternehmenbei der Förderung von Startups diskutiert. Mit dabei waren auch dieInitiatoren des Projekts: die Mülheimer Wirtschaftsförderung und derruhr:HUB."Startups haben oft tolle Ideen und digitale Modelle für neueProdukte und Geschäftsmodelle in Handel und Logistik. Alsausgewähltes STARBUZZ-Startup bekommen sie nicht nur Zugang zuetablierten Partnern aus der Branche, sondern finden Partner, um dieIdeen in der Praxis auszuprobieren und Zugang zu Investoren zuerhalten", erläutert Jürgen Schnitzmeier, Geschäftsführer der Mülheim& Business GmbH Wirtschaftsförderung den Mehrwert des Acceleratorsmit Sitz und Räumlichkeiten in Mülheim."Als ruhr:HUB ist es unsere Aufgabe Startups mit etabliertenUnternehmen zu verknüpfen. STARBUZZ ist dabei ein methodischesProgramm, um Vorteile für beide Seiten zu generieren", so OliverWeimann, Geschäftsführer des ruhr:HUB und seit Juli Betreiber vonSTARBUZZ.Auch Mülheims Oberbürgermeister Ulrich Scholten nahm an derVeranstaltung teil und bekräftigte die Relevanz desWirtschaftsstandorts Mülheim. "In Mülheim gab es den erstenMetro-Markt, seit 151 Jahren ist unsere Stadt Sitz derUnternehmensgruppe Tengelmann und auch Sitz des nationalen undinternationalen Dienstleistungszentrums von ALDI SÜD. Mit STARBUZZstarten wir nun mehr in die digitale Handelswelt."ALDI SÜD unterstützt mit 34 weiteren Unternehmen StartupsSeit 2017 ist STARBUZZ der erste unabhängige Accelerator fürStartups im Bereich Handel und Logistik. Einer der Leadpartner vonSTARBUZZ ist ALDI SÜD. "Wir freuen uns, die Startups als großesHandelsunternehmen mit unserer jahrzehntelangen Expertise alsMentoren zu unterstützen. Gleichzeitig lernen auch wir von denStartups neue Entwicklungen in Handel und Logistik kennen. Soentsteht eine Win-Win-Situation für beide Seiten ", so AchimFrauenstein, Director National IT bei ALDI SÜD.Neue Bewerberrunde gestartetGemeinsam mit 35 Handels- und Logistikunternehmen haben derruhr:HUB sowie die Mülheimer Wirtschaftsförderung 2017 in dertraditionellen Handelsstadt Mülheim an der Ruhr den STARBUZZAccelerator ins Leben gerufen. Seit der Gründung haben 13 Startupsaus Deutschland und dem Ausland das Programm erfolgreich durchlaufen.Mit Hilfe von Partnerunternehmen, die sie durch ein Mentorenprogrammunterstützten, entwickelten sie ihre Geschäftsmodelle weiter,bewarben sich um Kapital von Investoren und initiierten Pilotprojektemit Logistik- und Handelsunternehmen. Parallel wurde aktuell eineneue Bewerbungsphase für weitere Startups gestartet. Noch bis EndeOktober können sich Jungunternehmen unter https://www.starbuzz.ruhr/um eine Aufnahme in das Beschleunigerprogramm bewerben.Pressekontakt:ALDI SÜD : Kirsten Geß, presse@aldi-sued.dePressematerial: www.aldi-sued.de/presseOriginal-Content von: Unternehmensgruppe ALDI SÜD, übermittelt durch news aktuell