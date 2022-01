STANLEY Security veröffentlicht Bericht über Branchentrends 2022

Indianapolis (ots/PRNewswire) -Dritter Jahresbericht skizziert wichtige Trends und zeigt Chancen für Unternehmen im Jahr 2022 aufSTANLEY Security (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3425167-1&h=2576149024&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3425167-1%26h%3D2410237960%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.stanleysecurity.com%252F%26a%3DSTANLEY%2BSecurity&a=STANLEY+Security) hat heute seinen dritten Jahresbericht über Branchentrends veröffentlicht. Dieser Bericht zeigt die wichtigsten Themen auf, von denen Branchenführer erwarten, dass sie die Sicherheitsbranche im Jahr 2022 und darüber hinaus prägen werden.Der Bericht, der auf den Erkenntnissen von Experten von STANLEY Security, anderen führenden Innovatoren von Sicherheitstechnologien und Endanwendern beruht, spiegelt die veränderten Prioritäten der Unternehmen nach der Pandemie wider. Er beleuchtet ferner, wie Sicherheitstechnologien zur Unterstützung dieser Prioritäten und zur Neudefinition von Geschäftsabläufen eingesetzt werden können.Neben den wichtigsten Trends werden in dem Bericht auch wichtige Erkenntnisse aus einer kürzlich von STANLEY Security durchgeführten Umfrage erörterti. Die Ergebnisse zeigen, dass Unternehmen mehr denn je daran interessiert sind, Sicherheitslösungen zu implementieren, die sie bei der Lösung wichtiger geschäftlicher Herausforderungen unterstützen.„Sicherheit ist viel mehr als der Schutz von Organisationen, Vermögenswerten und Menschen – Sicherheit kann Unternehmen auch einen Wettbewerbsvorteil verschaffen", so Matthew Kushner, Präsident von STANLEY Security Global. „Der Bericht über Branchentrends 2022 von STANLEY Security konzentriert sich auf genau das - er untersucht, wie Technologie und daraus gewonnene Erkenntnisse Unternehmen unterstützen können. Er zeigt, wie Anwendung und Innovation innerhalb der Branche Unternehmen dabei helfen können, Sicherheitstechnologie zu integrieren, um proaktiver und effizienter zu werden."Gesundheit, Sicherheit und Schutz werden bei hybriden Arbeitsmodellen an erster Stelle stehen Angesichts der fortschreitenden Einführung von hybriden Arbeitsmodellen auf der ganzen Welt werden die Unternehmen im Jahr 2022 wahrscheinlich weiterhin mit neuen Komplexitäten und Problemen konfrontiert werden, wenn es um das Management von Gesundheit, Sicherheit und Schutz am Arbeitsplatz geht.Die Umfrage von STANLEY Security ergab, dass sich eine der größten Sorgen der Unternehmensleiter im Hinblick auf die Einführung des Hybridmodells auf die Sicherheit der Vermögenswerte ihres Unternehmens bezieht, einschließlich des Inventars, der Ausrüstung und der Einrichtungen (72 %). Es folgten der technologische Fortschritt und die fortschreitende Digitalisierung (69 %) sowie die Gesundheit und Sicherheit ihrer Mitarbeiter und Kunden (59 %).Zwei wichtige Trends, die STANLEY Security für das Jahr 2022 vorhersagt, sind die Gestaltung zukünftiger Arbeitsplätze und ein „Always-on"-Ansatz für Sicherheit. Der Schutz erstreckt sich inzwischen nicht mehr nur auf das Büro, sondern auch auf die Wohnungen der Mitarbeiter. Um die Sicherheit der Mitarbeiter zu gewährleisten, müssen Unternehmen ganzheitliche Lösungen in Betracht ziehen, die das Wohlbefinden der Mitarbeiter sicherstellen, unabhängig davon, wo sie arbeiten möchten. Da die Einrichtungen nicht mehr vollständig durch hybrides Arbeiten ausgelastet sind, müssen die Unternehmen auch die Sicherheit besser überwachen.KI, maschinelles Lernen und fortschrittliche Analytik werden sowohl zum Schutz als auch zur Optimierung eingesetzt Mit weniger mehr zu erreichen, ist für viele nicht mehr eine Option, sondern eine Notwendigkeit. Im seinem Bericht prognostiziert STANLEY Security, dass das Zeitalter der Automatisierung ein wichtiger Trend für 2022 sein wird.Da die Ressourcen der Unternehmen - verfügbare Zeit und Arbeitskräfte - immer knapper werden, greifen viele auf Automatisierung zurück, um Aufgaben zu erledigen und Ziele zu erreichen. Die Studie von STANLEY Security nennt KI, maschinelles Lernen und fortschrittliche Analytik als Faktoren, die den Unternehmen im Jahr 2022 neue Chancen bieten. Zu den wichtigsten Gründen für die Implementierung dieser Technologien gehören die Optimierung der Betriebsabläufe (78 %), der Schutz der Mitarbeiter (66 %) und der Schutz der Vermögenswerte (66 %).Im vergangenen Jahr gerieten auch die Lieferketten in eine Krise, die zu Verzögerungen und Störungen auf der ganzen Welt führte. STANLEY Security prognostiziert, dass der Schutz der Lieferketten im Jahr 2022 ein wichtiger Trend sein wird, wobei KI, maschinelles Lernen und Sicherheitstechnologien eine entscheidende Rolle spielen werden. Angesichts der zahlreichen Anwendungen von Sicherheitstechnologien in der gesamten Lieferkette werden immer mehr Unternehmen ab 2022 damit beginnen, solche Sicherheitstechnologien zu nutzen.Überschneidung von 5G, Sicherheit und IoT 2.0 Eine der aufregendsten Möglichkeiten und vorausgesagten Trends für die Sicherheitsbranche im Jahr 2022 ist die Überschneidung von 5G, Sicherheit und IoT 2.0. Es wird erwartet, dass die Ausweitung der RTLS-Technologie, die weitreichende Konnektivität und Zugänglichkeit von 5G sowie die Leistungsfähigkeit von IoT-fähigen Sicherheitslösungen den Unternehmen immense betriebliche Vorteile bringen werden.Unternehmen, die die 5G-Technologie bereits in ihren Betrieb integriert haben, nannten als Vorteile vor allem Effizienzsteigerungen bei Arbeitsabläufen und -ergebnissen (72 %), verbesserte Möglichkeiten zur Datenverarbeitung (57 %) und verbesserte Möglichkeiten zur Fernarbeit (47 %).Die Studie von STANLEY Security ergab, dass fast die Hälfte (48 %) der befragten Unternehmen in den nächsten 18 Monaten die 5G-Technologie einführen wollen. Diese Einführung der 5G-Technologie wird neue Lösungen für Asset-Tracking und die Umweltüberwachung ermöglichen. Da die Geräte immer kleiner, schneller und preiswerter werden, wird die Zahl der IoT-Geräte exponentiell zunehmen und weitere Möglichkeiten für die Unternehmen schaffen.Um den vollständigen Bericht mit den 10 wichtigsten Trends für die Sicherheitsbranche im Jahr 2022 einzusehen, klicken Sie bitte auf die nachstehenden Links:- Belgien (Flämisch): www.stanleysecurity.com/be-nl/trends (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3425167-1&h=519632451&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3425167-1%26h%3D1434369277%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.stanleysecurity.com%252Fbe-nl%252Ftrends%26a%3Dwww.stanleysecurity.com%252Fbe-nl%252Ftrends&a=www.stanleysecurity.com%2Fbe-nl%2Ftrends)- Belgien (Französisch): www.stanleysecurity.com/be-fr/les-tendances (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3425167-1&h=3126381276&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3425167-1%26h%3D2355303654%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.stanleysecurity.com%252Fbe-fr%252Fles-tendances%26a%3Dwww.stanleysecurity.com%252Fbe-fr%252Fles-tendances&a=www.stanleysecurity.com%2Fbe-fr%2Fles-tendances)- Kanada (Englisch): www.stanleysecurity.com/en-ca/trends (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3425167-1&h=798274468&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3425167-1%26h%3D836940389%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.stanleysecurity.com%252Fen-ca%252Ftrends%26a%3Dwww.stanleysecurity.com%252Fen-ca%252Ftrends&a=www.stanleysecurity.com%2Fen-ca%2Ftrends)- Kanada (Französisch): www.stanleysecurity.com/fr-ca/tendances (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3425167-1&h=2588204350&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3425167-1%26h%3D996330371%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.stanleysecurity.com%252Ffr-ca%252Ftendances%26a%3Dwww.stanleysecurity.com%252Ffr-ca%252Ftendances&a=www.stanleysecurity.com%2Ffr-ca%2Ftendances)- Dänemark: www.stanleysecurity.com/da/trends (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3425167-1&h=852899040&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3425167-1%26h%3D2118389670%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.stanleysecurity.com%252Fda%252Ftrends%26a%3Dwww.stanleysecurity.com%252Fda%252Ftrends&a=www.stanleysecurity.com%2Fda%2Ftrends)- Finnland: www.stanleysecurity.com/fi/trendit (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3425167-1&h=548933990&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3425167-1%26h%3D2739460436%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.stanleysecurity.com%252Ffi%252Ftrendit%26a%3Dwww.stanleysecurity.com%252Ffi%252Ftrendit&a=www.stanleysecurity.com%2Ffi%2Ftrendit)- Niederlande: www.stanleysecurity.com/nl/trends (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3425167-1&h=4187477046&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3425167-1%26h%3D3353572077%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.stanleysecurity.com%252Fnl%252Ftrends%26a%3Dwww.stanleysecurity.com%252Fnl%252Ftrends&a=www.stanleysecurity.com%2Fnl%2Ftrends)- Norwegen: www.stanleysecurity.com/no/trender (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3425167-1&h=1436568060&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3425167-1%26h%3D3526611805%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.stanleysecurity.com%252Fno%252Ftrender%26a%3Dwww.stanleysecurity.com%252Fno%252Ftrender&a=www.stanleysecurity.com%2Fno%2Ftrender)- Schweden: www.stanleysecurity.com/sv/trender (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3425167-1&h=3694942168&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3425167-1%26h%3D710921992%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.stanleysecurity.com%252Fsv%252Ftrender%26a%3Dwww.stanleysecurity.com%252Fsv%252Ftrender&a=www.stanleysecurity.com%2Fsv%2Ftrender)- UK: www.stanleysecurity.com/uk/trends (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3425167-1&h=1186183534&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3425167-1%26h%3D4291999469%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.stanleysecurity.com%252Fuk%252Ftrends%26a%3Dwww.stanleysecurity.com%252Fuk%252Ftrends&a=www.stanleysecurity.com%2Fuk%2Ftrends)Informationen zu STANLEY Security STANLEY Security, ein Geschäftsbereich von Stanley Black & Decker (NYSE: SWK), ist ein weltweiter Anbieter von integrierten Lösungen und Dienstleistungen in den Bereichen Sicherheit, Gesundheit und Schutz. Mit mehr als 200 Standorten auf sechs Kontinenten vertrauen Kunden auf der ganzen Welt auf unsere innovativen Lösungen, nahtlose Installation und Integration, zuverlässige Wartung, 24/7-Überwachung und aufschlussreiche Analysen. Im Mittelpunkt unserer Tätigkeit steht die Vision, eine sicherere, gesündere und effizientere Umwelt zu schaffen - geleitet von dem Ziel, die Welt voranzubringen. Weitere Informationen finden Sie unter www.stanleysecurity.com.i Die Daten basieren auf einer Umfrage von STANLEY Security, die im September 2021 unter 200 Entscheidungsträgern in den USA und im Vereinigten Königreich in einer Reihe von vertikalen Bereichen in mittelständischen und großen Unternehmen durchgeführt wurde.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1734821/STANLEY_Security_Logo_Logo.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3425167-1&h=2145332577&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3425167-1%26h%3D1812143363%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1734821%252FSTANLEY_Security_Logo_Logo.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1734821%252FSTANLEY_Security_Logo_Logo.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1734821%2FSTANLEY_Security_Logo_Logo.jpg)Pressekontakt:Jago Lock,+447704340286,jago.lock@manbitesdog.comOriginal-Content von: STANLEY Security, übermittelt durch news aktuell