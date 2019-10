STANDPUNKT BILDUNG: Nicht studieren ist auch keine Lösung / Ein Statement von Anja Hofmann, Gründungs- und Vorstandsmitglied der Deutschen Bildung AG (FOTO)

Frankfurt (ots) -Warum wir jungen Menschen die Angst vor der Finanzierung desStudiums nehmen müssenEine alarmierende Entwicklung aus den USA ist die enormeVerschuldung US-amerikanischer Hochschulabsolventen. Ungefähr 1,5Billionen Dollar Schulden sollen US-Absolventen angehäuft haben.Gezahlt wird häufig bis ins Rentenalter. Die Statistiken zurVerschuldung veranlassen Wirtschaftsexperten, gar eine neueWirtschaftskrise zu befürchten ("Studienkreditblase"), was auch indeutschen Medien in den vergangenen Jahren wiederholt aufgegriffenwurde.Deutschland ist nicht USAProblem: Ohne die relevanten Unterschiede zwischen der deutschenund der US-amerikanischen Hochschullandschaft zu verstehen, wirdprivatwirtschaftliche Studienfinanzierung durch das Beispiel USA inein schlechtes Licht gerückt: Kein gutes Signal für unsere ohnehinschon deutlich besorgtere und risikobewusste deutsche Kultur.Wir müssen uns stark machen für die Message: Studieren lohnt sich!Was bei allen Bedenken und Verschuldungsängsten schnell unter denTisch fällt: Die Chance eines Studiums in persönlicher und auch inmonetärer Hinsicht, wenn man das höhere zu erwartende Lebenseinkommenund die breiteren Karrieremöglichkeiten betrachtet. Hierzulandeherrscht die Meinung vor, dass Bildung nichts kosten darf.Studienkreditschulden oder die Bafög-Rückzahlung werden zuweilen alsRisiko gewertet. Eine Küchenzeile oder ein Auto auf Raten zu kaufen,ist hingegen normal. Was für ein Licht wirft das auf den Wert vonBildung? Und wie wirkt sich diese Grundhaltung auf den Mut zumStudium aus?Gerade junge Menschen mit nichtakademischer Herkunft sehen dieHochschule sowieso schon als fremde Welt, in der sie die Finanzierungals eine Hürde neben genügend anderen wahrnehmen. Wir müssenaufhören, jungen Menschen Angst vor der Investition in die eigeneZukunft zu machen, und gleichzeitig Modelle anbieten, die eineflexible Antwort auf die Angst vor Studienfinanzierung geben.Studieren lohnt sich!Hervorragende staatliche Hochschulen bestimmen die deutscheBildungslandschaftWenn es um das amerikanische Beispiel geht, müssen wir außerdemklarstellen: Die deutsche Hochschullandschaft ist anders. Eine immernoch breite Vielfalt hervorragender staatlicher Hochschulen verlangtabgesehen vom Semesterbeitrag keine Studiengebühren. Auch die meistenprivaten Hochschulen sind nicht so teuer wie jene in den USA, wo einStudium im Durchschnitt zwischen 12.000 und 23.000 Dollar im Jahrkostet. Natürlich stellt sich hier die Frage, inwiefern das noch inRelation zum erwarteten Einkommen steht und sicher muss dieEntwicklung privater Hochschulen auch in Deutschland sehr wachsambeobachtet werden.Status Quo ist jedoch: Ein Studium in Deutschland istgrundsätzlich finanzierbar. Es muss keine private Hochschule sein.Und ein regulärer Berufsweg mit Studienabschluss fängt dieRückzahlung der Studienkosten mehr als auf. Finanzierungsmodelle unddie transparente, umfassende Information dazu müssen ausgebautwerden, das steht außer Frage. Bis dahin ist die Lösung aber nicht,Angst vor der Investition in die eigene Bildung zu machen, ohne eineandere Idee zu präsentieren.Über Anja HofmannAnja Hofmann (geb. 1973) ist Vorstands- und Gründungsmitglied derim Jahr 2006 gegründeten Deutschen Bildung und verantwortetschwerpunktmäßig die Bereiche Marketing, Kommunikation und dasTrainingsprogramm WissenPlus für geförderte Studenten.Werdegang- Abgeschlossenes Studium der Betriebswirtschaftslehre an derJustus-Liebig Universität Gießen mit den Schwerpunkten Marketing,strategisches Management und Psychologie- Geschäftsführerin und zuvor Leiterin Marketing & PR HR GardensDeutschland bzw. EMDS Consulting in Deutschland, Belgien und denUSA- Geschäftsführung des Staufenbiel Verlags in Deutschland, DirectorBusiness Development bei der Muttergesellschaft GTI SpecialistPublishers/Großbritannien- Mitglied des Vorstands Deutsche Bildung AGÜber den Studienfonds der Deutschen Bildung:Mit dem Studienfonds der Deutschen Bildung werdenNachwuchsakademiker für eine erfolgreiche Zukunft finanziert,gecoacht und vernetzt. Den Mix aus flexibler Finanzierung undpersönlicher Förderung bezahlen die Absolventen anteilig von ihremspäteren Einkommen. Am Studienfonds beteiligen sich private undinstitutionelle Anleger, die sinnvoll in Bildung investieren möchten.Pressekontakt:Deutsche Bildung AGStefanie Müller, PR & Kommunikationstefanie.mueller@deutsche-bildung.deTelefon 069 / 920 39 45 18www.deutsche-bildung.de/presseOriginal-Content von: Deutsche Bildung AG, übermittelt durch news aktuell