STAG Industrial: Investitionsthese Dividendenwachstum schon ausgereizt?

STAG Industrial (WKN: A1C8BH) ist ein insgesamt interessanter REIT. Als Vermieter von Amazon fußt ein nicht unerheblicher Anteil des operativen Erfolgs auf der Qualität der Mieter. Mit dem Wachstumsmarkt der Logistik ist ein solider Treiber für operatives Wachstum und Dividendenwachstum eigentlich gegeben. Dafür sind Investoren bereit gewesen, eine Dividendenrendite mit lediglich 3 % vor dem Komma in Kauf zu nehmen.

Die derzeitigen Quartalszahlen von STAG Industrial sind nicht berauschend. Aber auch gewiss nicht negativ. Riskieren wir einen Blick auf dieses Zahlenwerk und überprüfen einmal, ob die Investitionsthese ausgereizt ist. Oder vielleicht noch nicht und in einem Dip eine längerfristig orientierte Chance.

STAG Industrial: Investitionsthese Wachstum …?

Vielleicht zunächst das Wichtigste vorab: Bei STAG Industrial gibt es noch Wachstum. Zwar ist das Nettoergebnis um 4,3 % im Gesamtjahr rückläufig gewesen. Bei den viel entscheidenderen Funds from Operations hat es jedoch ein Wachstum von 19,2 % sowohl im vierten Quartal als auch im Gesamtjahr 2021 gegeben. Auch die Werte je Aktie lassen sich sehen.

Nominell lagen die Funds from Operations je Aktie im vierten Quartal bei 89,99 Mio. US-Dollar. Je Aktie lag der Wert damit bei 0,51 US-Dollar, was im Vergleich zum Vorjahreswert von 0,49 US-Dollar jedoch lediglich einem Wachstum von ca. 4,3 % entsprochen hat. Hier zeigt sich, dass mit Verwässerungen das weitere Wachstum finanziert ist. Im Gesamtjahr betrugen die Funds from Operations je Aktie 2,06 US-Dollar, was immerhin einem Plus von 9 % entsprochen hat. Die Wachstumsthese scheint daher insgesamt intakt.

Beim Dividendenwachstum hat es bei STAG Industrial zuletzt sowieso schwächere Wachstumsraten und ein Ausschüttungswachstum von unter 1 % gegeben. Mit einer monatlichen Dividende von 0,122 US-Dollar und einer Jahresdividende von 1,464 US-Dollar liegt das Ausschüttungsverhältnis bei 71 %, was alles andere als hoch ist.

Ist die Aktie jetzt ein Kauf?

STAG Industrial ist eigentlich im Wachstumsmarkt der Logistik- und Industrie-Immobilien aktiv. Das heißt, dass es langfristig orientiert noch eine Menge Potenzial gibt. Vor allem im Hinblick auf die Vermieterqualität, wozu eben Amazon zählt.

Allerdings ist die Bewertung und das Wachstum etwas, das wir im Auge behalten müssen. Gemessen an einem Aktienkurs von 39,78 US-Dollar liegt das Kurs-FFO-Verhältnis jedenfalls bei unter 20. Für weiteres, selbst mittleres bis höheres einstelliges, prozentuales Wachstum ist das Bewertungsmaß fair. Derzeit liegt die Dividendenrendite zudem bei 3,7 %, was ebenfalls ein günstiges Einstandsniveau markieren könnte.

Für mich hat die Aktie jetzt langfristig orientiert jedenfalls so manches Potenzial. STAG Industrial hat zwar kein weltbewegendes Quartalszahlenwerk präsentiert. Aber eines, das der Investitionsthese grundsätzlich dient.

Der Artikel STAG Industrial: Investitionsthese Dividendenwachstum schon ausgereizt? ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.



Vincent besitzt keine der erwähnten Aktien. John Mackey, CEO von Amazon-Tochter Whole Foods Market, sitzt im Board of Directors von The Motley Fool. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Amazon und STAG Industries.

Motley Fool Deutschland 2022