Der STAEDTLER Noris digital for Samsung: Außen Bleistift - innen digital (FOTO)

Nürnberg (ots) -In Kooperation mit dem Elektronikhersteller Samsung undTechnologielieferanten WACOM präsentierte das NürnbergerTraditionsunternehmen STAEDTLER auf dem Mobile World Congress (MWC)am 26. Februar in Barcelona erstmalig sein neuestes digitalesMeisterstück: Der Noris digital for Samsung ist einem klassischenBleistift nachempfunden, besitzt jedoch die modernste Technologieeines S Pen. Der ergonomisch perfekte Stift aus innovativemWOPEX-Material sorgt so für ein natürliches Schreibgefühl aufdigitalen Geräten.Eine rasche Idee, eine kreative Zeichnung oder eine händischeUnterschrift unter ein Dokument - oft ist es einfacher, mit der Handzu schreiben, als auf digitalen Geräten zu tippen. Der Vorteil derTechnik gegenüber dem Papier: Einmal erstellt ist es schongespeichert und lässt sich mit einem Klick auch teilen. VielenMenschen sind die meisten der smarten Schreiber jedoch zu technisch,zu steril - denn sie haben beinahe nichts mehr mit einem klassischenStift gemein. Doch der neue STAEDTLER Noris digital for Samsungverbindet in sich die Vorteile beider Welten: Er ist der erstedigitale Bleistift mit Charme, der dem Schreiben und Zeichnen aufTablet, Smartphone und Co. wieder Kreativität verleiht. Optischerinnert der STAEDTLER Noris digital for Samsung in seinemtraditionell gestreiften Look an den beliebten analogen Vorreiter,den Noris Bleistift. Die Besonderheit: Der smarte Stift verfügt übereine besondere Mine, die sich nicht nur zum Schreiben, sondern auchzum kreativen Zeichnen eignet. Mit dem Schreibwaren-ExpertenSTAEDTLER, Samsung und WACOM haben sich drei führende Unternehmenzusammengetan und ihre jeweiligen Kompetenzen in diesem neueninnovativen Produkt vereint. Der Noris digital for Samsung, der imzweiten Quartal 2017 auf den Markt kommt, wird in den Farbengelb-schwarz sowie grün-schwarz erhältlich sein.Analog und digital: Zwei Welten, eine VisionDer Bleistift: Mit ihm hat man Schreiben gelernt, fantasievolleZeichnungen angefertigt, die wichtigsten Notizen festgehalten - undvielleicht sogar den ersten Liebesbrief geschrieben. Doch auch an dembewährten Schreibgerät geht die digitale Entwicklung nicht spurlosvorbei. STAEDTLER hat es sich deswegen zur Aufgabe gemacht, in demneuen Noris digital für Samsung den Charme eines analogen,hochwertigen Bleistifts mit der innovativen Technologie des S Pen vonSamsung zu kombinieren. Das intelligente Konzept verbindet auf dieseWeise die Vorteile beider Welten in einem Produkt. "Wir bei STAEDTLERglauben, dass analoge Tätigkeiten wie Schreiben und Zeichnen zwar demdigitalen Wandel unterliegen, aber gleichzeitig auch ein wichtigerTeil davon sind", sagt Axel Marx, Geschäftsführerder STAEDTLER Gruppe. "Wir möchten eine Balance zwischen diesenbeiden Welten herstellen - und den Stift, so wie wir ihn kennen,revolutionieren." Zudem sorgt das für die Fertigung des Schaftsverwendete, innovative WOPEX-Material für eine einzigartige Haptikund ein noch angenehmeres Schreibgefühl. Das macht den Noris digitalfor Samsung zu einem wahren Handschmeichler.Natürliches Schreiberlebnis dank EMR-TechnologieDas Herzstück des Noris digital for Samsung ist die innovativeMine des Technologielieferanten WACOM. Mittels elektromagnetischerResonanztechnologie (EMR) sorgt diese für ein besonders angenehmesSchreiberlebnis. Das Tablet sendet ein elektromagnetisches Feld, dasmit der Mine des Stiftes in Wechselwirkung tritt. So weiß das Tabletstets, wo genau sich die Stiftspitze gerade befindet. Der STAEDTLERNoris digital for Samsung benötig dafür keine Batterie, muss also nieaufgeladen werden. Er funktioniert auf allen S Pen kompatiblenSamsung Endgeräten. Ein weiterer Pluspunkt: Die feine Schreibspitzedes Stifts ist der eines klassischen, analogen Schreibgerätesnachempfunden. Das ermöglicht nicht nur äußerst präzises Schreibenund Zeichnen, sondern sorgt auch für ein möglichst natürlichesSchreiberlebnis. Die EMR-Technologie erlaubt zudem die sogenanntePalm Rejection, also das Ignorieren des aufliegenden Handballens aufdem Endgerät - für eine natürliche Handhaltung beim Schreiben und einproblemloses Anfertigen von Skizzen und Grafiken. Weiterhin erfolgtim Zusammenspiel mit Stift und Endgerät eine automatische Anpassungder Linienbreite je nach Aufsatzwinkel des Stifts - wodurch der Norisdigital for Samsung sich auch bestens zum kreativen Zeichnen oder demErstellen von filigranen Skizzen eignet. So können auch kreativeKöpfe das ganze technologische Potential nutzen und ihre Arbeitendigital erstellen.Von der Mine bis zum Schaft perfektAuch die äußeren Werte stimmen beim Noris digital for Samsung: Dasdie EMR-Mine umgebende innovative WOPEX-Material sorgt für einesamtig-rutschfeste Haptik und damit für eine besondere Griffigkeit.WOPEX besteht aus WPC, einem innovativen Werkstoff, der sichgrößtenteils aus Holz zusammensetzt. Das Material wird in Form vonGranulaten in einem speziell entwickelten Produktionsverfahrenverarbeitet, eingeschmolzen und zu einem zunächst endlosenStiftstrang geformt. Dieser wird im Anschluss gekühlt und dann aufdie passende Stiftlänge zurechtgeschnitten. Durch die Dichte desWOPEX Materials besitzt er ein höheres Gewicht als ein klassischerBleistift und liegt somit besonders gut in der Hand - ideal zumSchreiben, Skizzieren oder Zeichnen.Über STAEDTLERSTAEDTLER ist eines der ältesten Industrieunternehmen Deutschlandsund zählt zu den weltweit führenden Herstellern und Anbietern vonSchreib-, Mal-, Zeichen- und Kreativprodukten. Als internationalesUnternehmen mit Hauptsitz in Deutschland und hoher Exportquote (exDEU) beschäftigt STAEDTLER weltweit 2.100 Mitarbeiter, davon mehr als1.200 in Deutschland. Die Herkunft spielt bei demTraditionsunternehmen eine große Rolle und so werden nahezu 80 % derProdukte in Deutschland produziert. Damit ist STAEDTLER der größteHersteller für holzgefasste Stifte, Folienstifte, Radierer, Feinminenund Modelliermassen in Europa und stolz auf seine langeProduktionstradition "Made in Germany".Pressekontakt:STAEDTLER Mars GmbH& Co. 