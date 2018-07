STADTWERKE AWARD 2018: Die sechs Nominierten stehen fest

Köln (ots) - Für die diesjährige Verleihung des STADTWERKE AWARD2018 stehen die Nominierten fest. Eine Experten-Jury ausEnergiewirtschaft, Politik, Wissenschaft und Medien schickt sechsKonzepte um die begehrte Auszeichnung "Das Stadtwerk der Zukunft" insRennen. Qualifiziert haben sich:- die Energieversorgung Halle GmbH (EVH GmbH),- Stadtwerk am See GmbH & Co. KG (Überlingen),- die Stadtwerke Lübeck GmbH,- die Stadtwerke Trier AöR,- die Thüga Aktiengesellschaft (München) und- die Wuppertaler Stadtwerke GmbH.Vor der Preisverleihung im Rahmen des VKU-Stadtwerkekongresses am18. und 19. September 2018 in Köln können auch die Leser der ZfK -Zeitung für kommunale Wirtschaft über die diesjährigen Siegermitentscheiden und ihre Stimme abgeben:https://www.zfk.de/unternehmen/stadtwerke-award/Mit rund 30 Bewerbungen haben sich so viele Unternehmen wie nochnie für den STADTWERKE AWARD beworben. Die Auszeichnung prämiertjährlich Vorzeigeprojekte aus der Stadtwerke-Landschaft, die dieUnternehmen voranbringen und die Energiewelt von morgen gestalten."Die Bewerbungen sind sehr heterogen und reichen von kreativenKundenlösungen über die Entwicklung von Software-Tools undinnovativen Quartierlösungen, bis hin zu neuen Konzepten für dieinterne Unternehmensaufstellung und Elektromobilität", sagt SvenBecker, Sprecher der Geschäftsführung der Stadtwerke-KooperationTrianel. "Die Vielzahl der Bewerbungen und unterschiedlichen Konzeptezeigen, dass Stadtwerke die Anforderungen durch veränderteKundenbedürfnisse, Digitalisierung und Sektorkopplung intelligent inihren Leistungen der Daseinsvorsorge umsetzen."Katherina Reiche, Hauptgeschäftsführerin des Verbandes kommunalerUnternehmen (VKU) dazu: "Stadtwerke sind Innovationstreiber. Daszeigen die nominierten Unternehmen eindrucksvoll. Sie entwickeln zumBeispiel innovative Konzepte für Kunden- und Kooperationsbeziehungenoder investieren in neue digitale Technologien. Mit ihrem Engagementgestalten sie proaktiv die Energiewelt von morgen und ebnen den Weghin zur Gigabit-Gesellschaft der Zukunft."Sechs Unternehmen hat die dreizehnköpfige Jury nominiert. Alsweitere Stimme können die Leser der ZfK - Zeitung für kommunaleWirtschaft über die Gewinner 2018 entscheiden. Die ZfK-Umfrage ist amMontag, den 9. Juli 2018 gestartet und endet am Montag, den 23. Juli2018. Die ZfK-Publikumsstimme geht mit einem Drittel in dasEndergebnis ein. Die übrigen zwei Drittel entfallen auf die Jury. ZurUmfrage: https://www.zfk.de/unternehmen/stadtwerke-award/Die Nominierten:Die Energieversorgung Halle GmbH (EVH GmbH) möchte mit dem Projekt"Energie Initiative" Halle (Saale) einen Rahmen für einezukunftsfähige Energieversorgung schaffen. Mit einem Bündnis allergroßen Energieabnehmer in Halle, stärkt die EVH dieFern-Wärmeinfrastruktur in Halle und baut diese zukunftsfähig aus.Das Zusammenwirken von Erzeuger und Verbraucher soll dabei über klareNutzenargumente für alle neu definiert werden. Es handelt sich um einganzheitliches Projekt von der Integration der erneuerbaren Energienbis zur Modernisierung der Wärmenetze. Ziel ist es, dieNachhaltigkeit und Bezahlbarkeit der Energieversorgung langfristig zusichern und wirtschaftliche und gesellschaftliche Ziele derEnergiewende mit dem Interesse des Verbrauchers zu verbinden.Auch die Stadtwerke Trier AöR setzen mit ihrem Projekt "Energieund Technikpark- Gemeinsam Mehrwert entwickeln" auf eineQuartierslösung und Sektorkopplung. Dazu wird ein integriertes undnachhaltiges Gewerbegebiet entwickelt, welches die im kommunalenKlärwerk erzeugte Energie und die Energie von PV-Dachanlagen nutzt.Der Projektansatz eines gemeinsamen Betriebshofes von Stadt undStadtwerken mit der Überschussenergienutzung eines benachbartenStandortes und die Realisierung als zertifiziertes nachhaltigesGewerbegebiet ist bislang einzigartig. Ziel ist es, eine innovativeund nachhaltige Stadtteilentwicklung zu schaffen, die Kosten- undLeistungsstrukturen verbessert. Das neue Gewerbequartier mit einerzukunftsfähigen und modernen Infrastruktur wird nachhaltig undeffizient mit Energie versorgt und leistet einen Beitrag für denAufbau attraktiver Arbeitsplätze.Mit dem Projekt "OutSteP" treiben die Stadtwerke Lübeck GmbH derDigitalisierung des Kundenservices voran. Dazu haben die StadtwerkeLübeck eine zentrale Plattform entwickelt, über die Kundenanliegengesteuert, gezählt und gemessen werden. Die Servicequalität wirddarüber hinaus durch eine bedarfsgerechte Personaleinsatzplanungnachhaltig verbessert. Zur weiteren Optimierung derKundenzufriedenheit wird regelmäßig ein Kundenfeedback durchCall-recording und automatisierte Kundenzufriedenheitsbefragungeneingeholt. Alle Vorgänge werden in einem Push-Verfahren denMitarbeitern elektronisch zur Verfügung gestellt. Ziel ist es, einebessere Kundenorientierung zu schaffen, Effizienz und Qualität desUnternehmens zu steigern, nachhaltig zu arbeiten und Kosten zusenken.Eine digitale und nachhaltige Kundenorientierung ist auch derWuppertaler Stadtwerke GmbH ein wichtiges Anliegen. Das Modell"Tal.Markt-Der BlockChain-Markt für den Ökostrom" ist eine digitalePlattform, die Vertrieb, Bilanzkreismanagement, Direktvermarktung undden wettbewerbli-chen Messstellenbetrieb verknüpft. Hier kann derVerbraucher entscheiden, welche Art Strom er beziehen möchte und vonwelchem Anbieter dieser kommen soll. Dabei kann er aus einemregionalen Grünstromangebot einen individuellen Strommix selbstbestimmen. Ziel ist, die nachhaltige Verknüpfung von regionalerStärke und digitaler Kompetenz, ausgerichtet an den Bedürfnissen desEndkunden nach Individualität, Regionalität und einer grünenGrundeinstellung.Stadtwerk am See GmbH & Co. KG (Überlingen) setzt mit ihremProjekt "Elektromobilität als ganzheitlicher Ansatz für kommunaleUnternehmen" auf ein neues Geschäftsfeld der Energiebran-che. Dazuentwickelten die Stadtwerke am See einen ganzheitlichen Ansatz zurBeratung, Planung, Umsetzung, Vertrieb und Betrieb vonElektromobilität. Insbesondere kleinere Unternehmen in der Regionsollen bei der Elektromobilität und Implementierung zukunftsfähigerLösungen unterstützt werden. Ziel ist es, das bisher erfolgreichetablierte E-Carsharing und den E-Service auszubauen und neueElektromobilitätskonzepte, gemeinsam mit neuen Partnern, zuerarbeiten.Die Zukunft der Elektromobilität ist auch der ThügaAktiengesellschaft (München) ein wichtiges Anliegen. Das Projekt "MitAlgorithmen zu Ladesäulen - eine nutzungsbasierte Potentialanalysefür öffentliche Ladeinfrastruktur" bietet ein digitalesPrognosemodell, um geographische Nutzungsmuster für Ladeinfrastrukturzu erkennen. Es wurde ein selbst lernender Algorithmus entwickelt,der potentiell interessante, d.h. gut ausgelastete, Standorte füröffentliche Ladeinfra-struktur identifiziert. Dieser ist sowohl inRegionen mit bestehender Ladeinfrastruktur, als auch in Gebieten ohneLadeinfrastruktur einsetzbar. Durch die nutzungsbasierte Analyse,können die Ladesäulen kundenzentriert ausgerichtet und eine möglichsthohe Auslastung erreicht werden.Die nominierten Unternehmen und Projekte werden in derJuli-Ausgabe (Erscheinungsdatum: 9. Juli) der ZfK und auf demVKU-Stadtwerkekongress ausführlich vorgestellt.Weitere Informationen: www.award.stadtwerkekongress.deFolgen Sie dem STADTWERKE AWARD auch auf Twitter: @StadtwerkeAwardPressekontakt:Dr. Nadja Thomas, Pressesprecherin, Trianel GmbHFon +49 241 413 20-466 | Mobil +49 160 96 37 04 56 | E-Mailn.thomas@trianel.comStefan Luig, Pressesprecher, Verband kommunaler UnternehmenFon +49 30 5850-226 | Mobil +49 170 8580-226 | E-Mail luig@vku.deOriginal-Content von: Stadtwerke Award, übermittelt durch news aktuell