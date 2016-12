STADA segelt auf ERFOLGSKURS!

Weitere Suchergebnisse zu "STADA":

STADA ist in den ersten 9 Monaten profitabel gewachsen. Beide Sparten haben besser abgeschnitten. Mit einem Zuwachs von 31% auf 75,5 Mio € lief das Generika-Geschäft in Russland besonders gut. Aber auch in Frankreich gab es trotz des starken Preis- und Rabattwettbewerbs ein Plus von 9% auf 60,5 Mio €. In Deutschland waren dagegen Markenprodukte gefragt. Der Umsatz stieg um 47% auf 143,1 Mio €. Großbritannien und Italien meldeten ebenfalls höhere Umsätze.

Ziele sind nur erreichbar, wenn das angekündigte Sparprogramm greift

Das Gesamtjahr will der Konzern mit einem leichten Umsatzwachstum und einem bereinigten Gewinn von mindestens 180 Mio € abschließen. Nach 9 Monaten waren es bereits 139,9 Mio € oder 2,25 € pro Aktie. Tatsächlich dürfte STADA im laufenden Jahr 145 Mio € verdienen. Bis 2019 sollen der Umsatz auf 2,6 Mrd € und der bereinigte Gewinn auf 250 Mio € steigen. Diese Ziele sind aber nur erreichbar, wenn das angekündigte Sparprogramm greift.

Geplant sind die Optimierung von Marketing und Vertrieb sowie die Senkung der Herstellungs- und Verwaltungskosten. Unabhängig davon geht der Konzern auf Einkaufstour. Denn STADA ist zu klein, um dauerhaft wettbewerbsfähig zu bleiben. In Großbritannien wurde vor kurzem mit der profitablen Natures Aid ein Anbieter von Vitaminen, Mineralstoffen, Nahrungsergänzungsmitteln und pflanzlichen Arzneimitteln übernommen (Umsatz 2015: 8,5 Mio €). Ein Verkauf oder die Zerschlagung von STADA scheint dagegen vom Tisch zu sein.

